Handbalul este cam singurul sport care mă captează suficient cât să scriu despre el, deși nu l-am practicat. Pentru că la nivel de gimnaziu, pentru notă, nu se pune. Pe de altă parte, am jucat mii de ore de baschet, dar nu țin minte să fi scris despre acest sport la rubrica asta. Totuși, sportul cu mingea mică, la feminin, ne-a dat-o pe Cristina Neagu, considerată un Messi al acestui sport. Cum să nu scrii despre așa ceva?

După cum știți, este în desfășurare Campionatul Mondial, iar România s-a calificat deja în grupa principală. Întrebarea care se punea era dacă are forța să joace pentru medalii. Cristina Neagu era accidentată, astfel că în primele meciuri fetele au trebuit să se descurce fără ea. Și am văzut un fel de suveică de o viteză neverosimilă, ceva ce nu ne era caracteristic. Contraatacul a fost ceva ireal, cu portărița Hossu lansatoare la punct fix, dar de fapt mobil! Părea că Neagu nu ne lipsește, ba chiar fetele se descătușau în lipsa ei. Asta până la meciul cu Danemarca... Acela a fost turnesolul. A urmat meciul cu Germania, suma tuturor speranțelor noastre pentru a conta la medalii. Și am eșuat în același mod dureros, profund dureros: arăți că ai șanse, că ai potențial, că ești mai bun, dar sfârșești într-o agonie inexplicabilă. Am pornit bine cu nemțoaicele, a intrat și Neagu, a dat două pase geniale (una irosită), a dat și două goluri de pe picioare, iar la pauză aveam 3 goluri în plus. Ce s-a întâmplat apoi? Aș vrea să am răspunsul. Încerc unul tehnic, dar e mai mult decât atât. A elibera extrema se considera faza dusă la capăt, însă am ratat 4-5 la rând de pe extremă! Iar antrenorul Pera era atât de molcom la indicațiile de la time-out, de parcă totul era în control... După mijlocul mitanului secund, echipa României avea nevoie de un șoc, nimeni nu și l-a asumat. Eforturile portăriței Hossu, aproape eroice, nu au reverberat, contraatacurile nu au mai existat, iar echipa s-a prăbușit într-o frustrantă mediocritate. Neagu, în loc s-o extragă, s-a cufundat și ea. Nimic de făcut. Cred că trebuie să băgăm mai mulți bani de la buget în handbalul profesionist...