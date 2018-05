Greu a fost. Şi parcă şi interminabil. De fapt chiar aşa şi este, din moment ce, deşi s-a terminat, campionatul nostru continuă preţ de încă vreo 3 etape. Aici e o chestie pe care eu o pricep mai greu: după ce criterii s-a stabilit că unii, mai fraieri, trebuie să joace cu 4 etape mai mult decât ăia şmecheri. La care, una încă mai fraieră, antepenultima în clasament, are de adăugat încă unul sau două meciuri de baraj cu aia de pe locul 3 din liga secundă. Nu ştiu exact dacă e meci unic sau o dublă, şi mi-e şi lene/silă să caut pe net. Adică efortul făcut pentru a mă lămuri într-o chestiune care de fapt nu mă interesează şi a vă da corect o informaţie care nici pe dv nu vă interesează nu se justifică. La trasul liniei de final din prima parte a clasamentului, am constatat că nu s-a produs nicio defecţiune, situaţia primelor clasate, adică a celor care speră să se preumble prin Europa, rămânând neschimbată, în ciuda tuturor pronosticurilor şi speculaţiilor. Am făcut şi eu la rândul meu calcule, şi pot să spun că acestea mi-au ieşit. Da, CFR a câştigat titlul, dar fotbalul ei este superior doar unor Viitorul ori Astra. Chiar şi Stelei, că aşa zice clasamentul. Numai că în preliminariile Champions' League, categoric va da cu nasul de echipe unde e de presupus că sunt şi fotbalişti, şi antrenori, nu doar patroni, ca în România. Situaţie în care nu cred că CFR mai are vreo şansă. Aici e relativ uşor să treci de Steaua, unde Becali e şi patron şi antrenor, de Astra, unde antrenorul există doar pentru a lua act de ce mai vinde patronul Niculae, de Craiova, condusă mai ales de Olguța, ori de Viitorul, unde Hagi n-a terminat încă de vopsit tot lotul. În halul în care joacă astea ale noastre, iar mă tem că dacă prinde măcar una grupele în vreuna din cupele europene trebuie să sărbătorim cu toţii. Uuufff, bine că s-a terminat!