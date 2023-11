La Fălticeni

În perioada 3 noiembrie 2023 – 31 Decembrie 2023, Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni găzduieşte expoziţia de pictură a pictorului Gabrel Baban, „Aniversară 75”. Vernisajul a avut loc în după – amiaza zilei de vineri, 3 noiembrie 2023, în prezenţa unui numeros public iubitor de artă, a reprezentanţilor administraţiei publice locale, a foștilor elevi și a colegilor de catedră ai profesorului Gabrel Baban.

În deschiderea vernisajului a luat cuvântul primarul prof. Gheorghe - Cătălin Coman, care și-a exprimat mândria şi satisfacția deopotrivă pentru alegerea pictorului Gabrel Baban de a sărbători cei 75 de ani printr-o nouă expoziţie.

„Este un moment frumos pentru întreaga comunitate fălticeneană şi sunt convins că aţi venit cu foarte mult drag, având în vedere evenimentul deosebit organizat de domnul profesor Gabrel Baban. În primul rând, sărbătorim în avans ziua domnului Gabrel Baban, Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni, şi în al doilea rând este o zi deosebită pentru noi, pentru că putem să admirăm o mică parte din operele maestrului, ocazie cu care îi spunem din nou că ne mândrim cu personalitatea dumnealui şi cu tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru fălticeneni, pentru municipiul Fălticeni. Sunt convins că va continua să lucreze şi să ne încânte cu picturile domniei sale şi îi mulţumim pentru contribuţia adusă culturii fălticenene, sucevene şi chiar culturii române.

Pe domnul profesor Baban îl consider un prieten, mi-a fost şi profesor de desen, cum se spunea atunci, dar am avut deosebita plăcere de a lucra sub îndrumarea dumnealui la Şcoala Gimnazială <Alexandru Ioan Cuza>, când era directorul acestei instituţii de învăţământ și am doar amintiri foarte frumoase din întâlnirile cu profesorul Gabrel Baban. Vă felicit pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceţi şi vă mulţumesc în numele comunităţii fălticene”, a fost mesajul primarului Cătălin Coman.

„O expoziţie ce stă sub semnul grandorii şi al valorii locale şi naţionale”

Expoziţia „Aniversară 75” este o încântare, o întâlnire cu talentul, frumosul, putând fi considerată o lecţie de artă pentru cei care trec pragul Bibliotecii Municipale din Fălticeni. Dovedindu-se un spirit inventiv şi creativ, Gabrel Baban propune iubitorilor de frumos o voluptate a rostirii plastice prin abordarea subiectelor inspirate din viaţa şi structura mediului rural sau urban, armonios îmbinate cu crâmpeie din natură. Cele 35 de tablouri expuse atrag prin tehnica coloristică, prin contraste şi fine raporturi între culori calde şi reci, prin dimensiuni diferite, reliefând astfel personalitatea artistului, ce îşi expune sufletul pe pânză, urmând cu stricteţe convenţiile prestabilite în arta picturală

Despre spiritual creativ al profesorului Gabrel Baban, despre expoziţie şi exponate a vorbit criticul de artă, prof. dr. Raluca-Georgeta Schipor-Baban: „Este o expoziţie copleşitoare, în primul rând din perspectiva modului în care sunt abordate aceste teme ale existenţialismului uman şi pe de altă parte din perspectiva modului în care pictorul Gabrel Baban este un reper al tehnicii şi un reper a ceea ce înseamnă principalele modalităţi de lucru. Este un cunoscut artist, autor al lucrărilor de pictură, de grafică, acuarelă, prin urmare avem în faţă o expoziţie care este grandioasă în primul rând din perspectiva abordării subiectelor. În acelaşi timp, este o expoziţie ce frizează tematica filosofică având în vedere că este vorba despre ilustrarea spaţiului şi a cadrelor patriarhale, a cadrelor iconice bucovinene pe care fiecare dintre noi le cunoaşte.

Este o expoziţie ce însumează 35 de lucrări, cu care Fălticeniul se mândreşte şi pe care am avut astăzi bucuria să le vedem împreună, aici. O expoziţie aniversară pentru că pictorul Gabrel Baban aniversează 75 de ani de existenţă, o expoziţie ce stă sub semnul grandorii şi, în acelaşi timp, al valorii locale şi naţionale”.

Implicat în proiectele comunităţii

Pictor şi profesor de educaţie plastică, Gabrel Baban s-a implicat şi în multe din activităţile comunităţii, pe lângă lucrările de artă monumentală, Proiectul „Strada Mare”, un ultim exemplu fiind spaţiul expoziţional creat în cadrul Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu”.

„Aş vrea să prezint un amănunt care cred că este semnificativ şi completează personalitatea domnului profesor Baban. Când s-a terminat de reabilitat Biblioteca Municipală, împreună cu domnul primar ne-am gândit să facem şi altceva decât o simplă bibliotecă, să facem un spaţiu multifuncţional dedicat culturii şi una dintre funcţionalităţi să fie dedicată artei. Iar cel care ne-a consiliat şi cu care ne-am sfătuit la fiecare pas a fost domnul profesor. Dumnealui i se datorează în mare parte această minigalerie de artă care, în doi ani, s-a dovedit atât de eficientă. Aţi fost martori cu toţii la foarte multe expoziţii de cea mai înaltă calitate. Domnule Profesor Baban, astăzi nu sunteţi doar un expozant ci sunteţi la dumneavostră acasă, sunteţi gazda acestui eveniment!”, a precizat administratorul public al Municipiului Fălticeni, prof. Alexandru Rădulescu.

Pe 6 noiembrie 2023, profesorul Gabrel Baban va împlini frumoasa vârstă de 75 de ani. Întâlnirea cu publicul fălticenean, cu prietenii şi colegii din judeţ la vernisajul unei noi expoziţii i-au adus emoţii care s-au simţit şi în puţinele cuvinte rostite, aşa cum fac marii artişti, care lasă lucrările să vorbească despre ei.

„Mă bucur teribil că sunteţi aici, în număr atât de mare, şi vă mulţumesc că aţi venit la sărbătoarea mea. Ar trebui să vorbesc mai mult în ceea ce priveşte obligaţiile mele, dar mă limitez a mulţumi soţiei mele, în primul rând, că mă suportă pentru că lipsesc de acasă mai tot timpul, sunt la atelier de dimineaţă până seara, pentru că altfel nu s-ar putea face ceea ce vedeţi dumneavoastră aici. Mulţumesc şi celor care m-au ajutat să ridic expoziţia, colegului meu Gabi Nacu, cu ajutorul căruia am putut să <cocoţ> lucrările pe pereţi, Primăriei Fălticeni şi Bibliotecii care m-au sprijinit în organizarea acestui salon de artă”, a fost mesajul pictorului Gabrel Baban.

„La mulți ani!” din partea colegilor de breaslă

Artistul plastic Camelia Sadovei, președinta Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR), susține că „Pictura pe care artistul Gabrel Baban o etalează zilele acestea pe simezele Bibliotecii „E. Lovinescu” de la Fălticeni în pragul unei aniversări admirabile este dovada unei dăruiri totale pentru locurile în care a crescut, s-a format și a creat în mod exemplar. O voce robustă, cu vibrații atât de personal așezate pe pânzele sale, pictura sa este învăluită în tonuri argintii - extrem de prețioase griuri colorate meșterite prin simultaneitatea cromatică. Studiul atent al formelor, luminilor, culorilor, devine instrumentul prin care Gabrel Baban stă mărturie lumii acesteia. Casele vechi, uitate de timp, sau dimpotrivă, importante edificii, mărturisirile tandre despre fântânile, troițele, pârleazurile și toate semnele viețuirii tradiționale, fac din discursul plastic al artistului, unul cu valoare etnografică și antropologică. Un „La mulți ani!” din partea colegilor de breaslă, ani mulți creativi și sănătoși!”