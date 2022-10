Miercuri, 19 octombrie

O tânără din sistemul de protecție sucevean, Izabela Popa, elevă la Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, își lansează miercuri, 19 octombrie, la ora 14:00, primul volum de poezie, „Gânduri împrăștiate”.

Am aflat de la reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava că Izabela este în sistemul de protecție încă de la naștere, deoarece mama ei nu a avut posibilități materiale să-i asigure condițiile necesare creșterii și îngrijirii. Femeia și-a dorit ca fiica ei să aibă un viitor mult mai bun, să nu crească în sărăcie și lipsuri, și a lăsat-o pe Izabela în grija statului.

Născută la începutul lunii mai, în anul 2004, fetița a stat doar un an în Leagănul de copii ,,Sf. Maria” Suceava, după care a beneficiat de plasament în familia asistentului maternal profesionist din oraşul Liteni, Elena Popa.„Izabela este elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic <Iorgu Vârnav Liteanu> Liteni, este bine integrată în familia asistentului maternal, dar și în comunitate, fiind apreciată și valorizată atât în familie, cât și în școala în care învață”, ne-a spus directoarea DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac.

Pasiune

Pentru că o cunoaște bine pe tânăra Izabela, şefa Biroului de Asistență Maternală Profesionistă (AMP), Luminița Veronica Vasiliu, ne-a descris-o astfel pe elevă: „Este cumpătată, talentată și disciplinată în tot ceea ce își propune. Familia asistentei maternale o sprijină pe Izabela în toate proiectele și îi asigură climatul favorabil și afecțiunea necesară unei dezvoltări armonioase a personalității tinerei. Pasiunea pentru poezie s-a dezvoltat în timp, fiind o modalitate de exprimare a sentimentelor și emoțiilor sale. A fost încurajată de familie și remarcată atât de profesori, de colegi, cât și de managerul de caz din cadrul DGASPC Suceava, care a prezentat situația Izabelei persoanei de legătură cu Fundația HHC România, astfel încât Izabela a primit un sprijin financiar neașteptat pentru editarea manuscrisului”.

Implicare

Interesant este și faptul că legătura strânsă pe care o are Izabela cu familia asistentului maternal a determinat-o pe elevă să semneze manuscrisul de poezii cu numele Popa Izabela.

Purtătoarea de cuvânt a DGASPC Suceava, Nicoleta Daneliuc, a completat că Izabela mai are cel puțin un talent, îi place să cânte, astfel că s-a înscris și la Secția de canto din cadrul Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava. „Mulțumim pentru implicare și sprijin familiei Popa, conducerii și cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic <Iorgu Vârnav Liteanu> Liteni, Inspectoratului Școlar Județean Suceava și, desigur, Fundației Home and Hopes for Children România”, au mai transmis reprezentanții DGASPC Suceava, care invită cât mai multă lume la Centrul de Documentare și Informare din cadrul Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, la lansarea volumului „Gânduri împrăștiate”, semnat de Izabela Popa. Ar fi o mare bucurie pentru tânăra autoare, la debut, ar fi un semn că munca ei este prețuită și că scrisul ei nu trebuie să se oprească la o carte, ci trebuie să continue să împărtășească oamenilor „gânduri împrăștiate” și în viitor.

Anul trecut, o altă tânără din sistemul de protecție sucevean, Iulia Biriș, de la Rădăuți, a lansat tot o carte cu poezii, cu sprijinul inspectorului școlar pentru Religie, prof. Daniela Ceredeev, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.