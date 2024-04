Miercuri, 17 Aprilie 2024 (13:19:08)

Prima candidatură pentru funcția de primar al Sucevei, cea a liberalului Lucian Harșovschi, cu echipa propusă pentru Consiliul Local, a fost depusă oficial miercuri dimineață, la Biroul Electoral Municipal, înființat la sediul primăriei municipiului reședință de județ.

La depunerea candidaturilor pentru municipiul Suceava, Lucian Harșovschi i-a avut alături pe actualul primar al Sucevei, Ion Lungu, pe președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care va candida pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean, pe deputații liberali Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu, pe prefectul județului, Alexandru Moldovan, dar și o mulțime de susținători, majoritatea tineri.

Membrii echipei propuse pentru Consiliul Local au adus la BEM o parte din dosarele cu semnăturile de susținere strânse pentru candidaturi – 13 la număr, cu aproape 5000 de semnături din cele 8000 adunate în urma discuțiilor cu sucevenii, pe străzi și la corturile amplasate prin oraș.

”Cu frică de Dumnezeu, am pășit astăzi pe un nou drum, un drum ce implică un act de maximă responsabilitate. În prezența colegilor mei și avându-i aproape pe suceveni, mi-am depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Este o decizie pe care mi-o asum, întrucât cred că împreună vom face lucruri bune pentru Suceava.

Lucian Harșovschi înseamnă echipă, echipa pe care am făcut-o dintotdeauna cu sucevenii și echipa pe care o am acum lângă mine. Am alături de mine oameni care au performat profesional, tineri, dar și cu experiență, care își doresc să se dedice dezvoltării orașului.

Media de vârstă este de 41 de ani, iar doamnele și domnișoarele sunt în majoritate, 55%. De asemenea, sunt persoane care fac parte din varii categorii socio-profesionale, mai exact: profesori, ingineri, economiști, medici, juriști, avocați, antreprenori, designeri, traducători, asistenți medicali, filologi, sportivi și specialiști în comunicare”, a spus candidatul PNL pentru mandatul de primar al Sucevei, Lucian Harșovschi, având în spate și alături o puternică echipă de profesioniști în numeroase domenii.

”Sunt bucuros că am ajuns la acest moment, chiar dacă până acum au fost agitații firești, democratice, vizavi de deznodământul de astăzi – depunerea candidaturilor. Îmi doresc să lucrăm în continuare în această echipă, cei care suntem astăzi aici – pentru că întinerirea de care Lucian Harșovschi vorbește și care o încurajez pe deplin înseamnă și o continuitate cu generația care are mai multă experiență. Succes, Lucian Harșovschi!”, a fost mesajul lui Gheorghe Flutur.

”Nu întâmplător suntem primii care au depus candidaturile, sunt convins că acest clasament – locul 1, se va păstra și după data de 9 iunie. Candidatura lui Lucian este o garanție a faptului că proiectele începute vor fi duse înainte, eu rămân alături de el, de echipa de la primărie și de Partidul Național Liberal. Suntem o echipă și împreună vom reuși să ducem Suceava pe drumul cel bun. Intrăm deja într-o perioadă foarte importantă, cea de implementare a proiectelor europene care au termen 2027 – vom avea în fiecare zi o bătălie, să nu pierdem nici un ban din fondurile europene”, a spus actualul primar al Sucevei, Ion Lungu, la predarea oficială a ștafetei.

”Am emoții, deoarece Lucian, actualul viceprimar, cu care am lucrat ani și ani în politică, a devenit astăzi actorul principal în alegerile locale. Sunt convins că pe 10 iunie își va începe treaba în calitate de primar. Este singurul candidat care are acumulată experiența necesară și energia de a face în Suceava foarte multe lucruri de care este nevoie. Chiar din 10 iunie se vor întâmpla lucruri extraordinare, iar Lucian, cu o viziune nouă, poate face diferența! Lucian, nici nu știi ce primar bun ai să fii!”, a spus Ioan Balan, care s-a declarat unul dintre principalii susținători ai candidatului de primar al municipiului reședință de județ.

”Și tineri, dar și cu experiență! Suceava întinerește” a răspuns Lucian Harșovschi, mulțumind tuturor pentru prezența la importantul moment, dar și pentru felicitările și mesajele transmise.