Bineînțeles, nu puteam rata reluarea turneului de 250 de puncte ATP de la București, acum sub numele de Țiriac Open. De cum am intrat în baza Marica & Năstase (greu am intrat, dar asta-i altă poveste, nu vreau să văd pete în soare, deși măcar în prima zi ar fi fost binevenite niște ”pete”, că ardea soarele ca vara, în Bărăgan!), l-am identificat pe ”Nasty”, care trecea oarecum incognito, cu șepcuță și bărbiță albe, prin dreptul statuii sale, aia cu pletele în vânt! Serios, până să-mi scot telefonul, să tastez codul și să dau pe photo, am ratat o fotografie genială, căci Nasty a aruncat o ocheadă foarte expresivă spre statuia sa, ca și cum viziunea artistului nu surprinsese cum trebuie... artistul!

Acum, după primele două zile de turneu, în care favoriții mei s-au întâlnit cu favoriții turneului, asta însemnând capii de serie, mă declar mulțumit că am văzut tenis de nivel mondial, practicat de jucători din elita acestui sport. Poate un pic defazat, pentru că jucătorii pe care mi-am dorit să-i văd au fost cu destulă vreme în urmă în Top 10. Este vorba de Wawrinka, adică Stan the Man, și de Șapovalov, stângaci de-al meu, și el cu o mână pe rever. Ambii au pierdut, Wawrinka destul de aiurea, la portughezul Borges, după ce a avut set și două mingi de break legate la 4-4, dar parcă nu mai are acea ”răutate” de odinioară, în timp ce Șapovalov n-a avut pic de constanță în fața unui alt stângaci temperamental, Moutet, talent de excepție, dar fără explozie în lovituri. Pe care o are din plin Șapovalov, momentan degeaba.

Am și niște constatări oarecum curioase după prima zi. Lucas Pouille, și el talent de Top 10 cândva, nu mai poate nicicum converti loviturile estetice în puncte. Va rămâne un turist simpatizat în circuit. Iar la meciul dintre alți doi francezi, micuțul Gaston versus longilinul Rinderknech, cele mai faine scurte le-a pus... longilinul, ceea ce pentru mine a fost o revelație.

În fine, celălalt favorit al meu coincide cu favoritul #3 al turneului, Sebi Korda (niciun secret), care a avut primul tur liber și va debuta abia joi. Sper ca măcar el să treacă mai departe.