Echipa de volei fete Under 13 a ACS Kinder a avansat până la turneul semifinal

Miercuri, 17 Aprilie 2024 (13:01:14)

Micile voleibaliste de la ACS Kinder Suceava antrenate de Ionuț Beligan și Roxana Ilași au realizat un sezon competițional foarte bun, încununat de calificarea la Turneul Semifinal al Campionatului Național Under 13, unde s-au confruntat cu marea favorită, Champions Sibiu, CSȘ Bacău, Skyline Iași și gazdele de la CSȘ Botoșani.

„Am început turneul cu o părere preconcepută și puțin prea relaxați, fapt ce ne-a costat primul meci disputat împotriva favoritei seriei. Ne-am revenit însă repede și am câștigat clar duelul cu Bacăul. A doua zi a turneului a fost una solicitantă, cu meciuri foarte lungi, spectaculoase și cu o încărcătură deosebită. Am învins Iașul, însă am cedat la mare luptă confruntarea cu gazdele de la Botoșani, partida disputându-se într-o atmosferă incendiară. Susținerea părinților a alimentat fiecare set și le mulțumim pentru sprijinul pe care ni-l acordă necondiționat. Acest turneu ne-a întărit încrederea în capacitățile noastre și ne oferă impulsul de care avem nevoie în pregătirea viitorului sezon."

Rezultatele înregistrate de formația suceveană la Turneul semifinal de la Botoșani: 0-3 cu Champions Sibiu, 3-0 cu CSȘ Bacău, 3-2 cu Skyline Iași și 2-3 cu CSȘ Botoșani.

ACS Kinder s-a bazat în acest sezon pe următorul lot de jucătoare: Sofia Hatnean, Agata Messina, Mara Bălan, Carina Nichifor, Anca Pop, Alexandra Senic, Gabriela Nichitoi, Alessia Acsinte, Maya Craciun, Maria Ivanovici, Medeea Filipciuc, Maria Chirilă, Maya Bălăneasa și Maria Mironescu.