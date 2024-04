Educație

Ofertă educațională variată la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, pentru anul școlar 2024 – 2025, instituția propunând viitorilor boboci nouă clase cuprinse în cinci specializări distincte, în funcție de aptitudinile candidaților.

Planul de școlarizare al unității cuprinde:

două clase de Matematică - informatică, intensiv engleză/ informatică (ultima medie în 2023 - 9,05);

trei clase de Științe sociale, intensiv engleză/ studii europene (ultima medie 8,92);

o clasă Filologie, intensiv engleză (ultima medie 2023 – 8,77);

două clase Pedagogie, învățător-educatoare (ultima medie 2023 – 8,62);

o clasă Educatori – puericultori (ultima medie 2023 – 8,40).

Este o ofertă generoasă, cuprinzătoare, care este dublată de o infrastructură bună, de dotări moderne, profesori pregătiți și multe opțiuni pentru activitățile extrașcolare.

”La Colegiul <Mihai Eminescu> se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientate spre toate domeniile disciplinelor de învățământ”, a subliniat prof. Corina Nuțu, directoarea instituției.

Potrivit acesteia, oferta vine în întâmpinarea viitorilor elevi de-a IX-a, care își pot găsi profilul și specializarea potrivită, în funcție de preferințe și competențe.

Dotări și modernizări

Corina Nuțu a mai adăugat că un alt punct forte al colegiului îl reprezintă infrastructura și dotările, în prezent instituția trecând prin ample transformări care vor aduce schimbări radicale în ceea ce privește confortul și aspectul liceului.

Proiectul de reabilitare termică a clădirii principale (care include șiînlocuirea acoperișului, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, refacerea finisajelor interioare și exterioare, revizuirea instalațiilor termice, pompe de căldură și panouri solare) este la stadiul de circa 50%.

De asemenea, instituția are în derulare mai multe proiecte europene pentru digitalizare, laboratoare inteligente, echipamente noi, performante (table, ochelari VR, brațe robotice, imprimante 3D, PC-uri All in One), mobilier etc. Totodată, o nouă sală de sport este unul dintre proiectele conducerii.

Important pentru elevi este faptul că unitatea este centru de testare ECDL și centru de testare Cambridge, examene care oferă elevilor diplome de competenţă lingvistică acordate de Universitatea Cambridge din Marea Britanie, recunoscute și apreciate pe plan internațional.

Cât privește corpul profesoral, Corina Nuțu a mai menționat că unitatea are la catedră cei mai mulți profesori cu titlul de doctor din județ.

Varietatea activităților şcolare, extraşcolare şi extracurriculare (proiecte Erasmus, voluntariat, concursuri etc.) la care pot participa elevii e un alt atu pe care mizează colegiul.

„Educația înseamnă putere! Colegiul Național Mihai Eminescu contribuie la promovarea regulilor și standardelor învățământului modern. Aici poți să îți construiești un sistem de valori și să îți exprimi liber personalitatea”, spun reprezentanții instituției.

Detalii despre colegiu, calendar și regulamente sunt postate periodic și pe www.cn-eminescu.ro