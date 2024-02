Miercuri, 21 Februarie 2024 (15:01:29)

Festivalul de șah rapid pentru elevi „Cuza Open”, ediția a IV-a, desfășurat recent la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, și-a desemnat câștigătorii. Sâmbătă, 17 februarie 2024, 170 de copii din județele Suceava, Botoșani și Neamț au luat startul competiției. Vicepreședintele Clubului Sportiv (CS) Șah Suceava, Ailincăi Doru-Cosmin, ne-a spus care sunt câștigătorii competiției din acest an: Open A - Băieți: Locul I - Pădurariu Mihai-Edward, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Locul II - Dranga Victor-Andrei, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Locul III - Ismail Claudiu, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava); Open B – Băieți: Locul I - Duduman Augustin-Gabriel, Școala Generală „Ion Creangă” Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava), Locul II - Mitrofan Matei, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava), Locul III - David Damian, Palatul Copiilor Piatra Neamț; Open B – Fete: Locul I - Lungu Cosmina-Adriana, Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea, Locul II - Pâslariu Maria, Palatul Copiilor Piatra Neamț, Locul III - Roșcăneanu Sofia, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți; Open B - Clasa a V-a: Locul I Pâslariu Adrei, Palatul Copiilor Piatra Neamț,Locul II - Bogza Codrin - Matei Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor,Locul III - Trofin Ionatan-Corneliu, Liceul Teoretic Filadelfia Suceava; Open B - Clasa a VI-a: Locul I - Muha Iustin, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți,Locul II - Cîmpan Fabian, Liceul Teoretic Filadelfia Suceava,Locul III - Păun Andrei, Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Cârlibaba; Open B - Clasa a VII-a: Locul I - Guguță Andrei, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava), Locul II - Trifan Sebastian-Teodor, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava), Locul III - Serediuc Denis Ștefan, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (Legitimat la CS Sah Suceava); Open B - Clasa a VIII-a: Locul I - Bilivorschi Cosmin, Școala Gimnazială Bălcăuți,Locul II - Lupașcu Darius, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Locul III - Gavrilean Alexandru, Școala Gimnazială „Petru Comărnescu” Gura Humorului; Open C – Băieți: Locul I - Barabasa George, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Locul II - Sfîrnaciuc David, Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea, Locul III - Ardeleanu Gabriel, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți; Open C - Fete: Locul I - Panzar Emilia Școala „Mihai Eminescu” Rădăuți,Locul II - Corbiteanu Maria, Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, Locul III - Mihalache Elena Anastasia, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți; Open C – Grădiniță: Locul I - Ciornei Theodor, Grădinița „Gulliver” Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava), Locul II Purușniuc Marcu, Grădinița „Prichindelul” Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava); Open C - Clasa O: Locul I - Mitrofan Teodora, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava), Locul II - Duduman David, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava),Locul III - Muha Siluan, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți; Open C - Clasa I: Locul I - Purușniuc Ștefan, Școala Gimnazială Nr.10 Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava),Locul II - Lipovanu Teodor, Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani, Locul III - Miron Alexie, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți (Legitimat la CS Șah Suceava); Open C - Clasa a II-a: Locul I - Mironescu Denis, Ștefan Scoala „Regina Elisabeta” Rădăuți, Locul II - Holenciuc Fetcu Daria, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Locul III - Smalberger Darius-Ștefan, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; Open C - Clasa a III-a: Locul I - Petrache Petru, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman,Locul II - Rautu Ianis, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, Locul III - Corbiteanu Ioan, Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus; Open C - Clasa a IV-a: Locul I - Teleagă Nectarie, Școala Gimnazială Voitinel, Locul II - Broșteanu Ștefan, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman,Locul III - Curic Eduard-Alin, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava (Legitimat la CS Șah Suceava).

Organizatorii competiției au fost Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava,Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava, Școala Gimnazială „Mihai Halunga” Hănțești, Clubul Sportiv Șah Suceava,Clubul Hong-Ha Rădăuți. Arbitrii competiției:Ailincăi Doru - arbitru principal, Open A: Pâslariu Ionel - Coordonator cerc șah la Palatul Copiilor Piatra – Neamț, Open B: Ailincăi Doru, Rațiu Cristi, Ghilea Andrei, Ratundu Ilie, Arhire Lucian, Open C: Costea Ciprian, Costea Maria, Șoiman Petru.