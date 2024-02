Miercuri, 7 Februarie 2024 (16:23:01)

Profesorul de geografie Constantin Cocerhan, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, a încetat din viață, miercuri, 7 februarie, la vârsta de 64 de ani, din cauza unor probleme de sănătate.

A fost inspector școlar de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, din iulie 2017 și până la 1 ianuarie 2024, când s-a pensionat anticipat, întrerupându-și totodată și activitatea didactică. Anterior, mai ocupase acest post și între 1991 și 1998.

A fost autor al unor lucrări ample referitoare la turism, geografia turismului și a Bucovinei, coautor al unor programe și lucrări metodologice și redactor-șef al unei apreciate reviste de geografie.

Dascălul ar fi împlinit 65 de ani în luna mai a acestui an.

Profesorul Constantin Cocerhan era originar din comuna suceveană Brodina.

A absolvit Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geografie, specializarea Geografie – Rusă, cu media 10.

În urma concursului de titularizare a fost repartizat ca profesor la Liceul Industrial Nr. 4 Suceava, iar începând cu septembrie 2011 devine titular la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Obține titlul de Doctor în domeniul geografie, în februarie 2013.

„A avut o activitate metodico-didactică cu rezultate deosebite, a fost inspector școlar, metodist, a fost un cursant activ la peste 20 de programe de perfecționare în domeniu, a participat și a organizat multe reuniuni județene și naționale dedicate perfecționării profesionale, a pregătit cu succes mulți elevi pentru concursurile naționale de geografie, pe probleme de geografie și turism, abordând aspecte teoretice și de cercetare.

(...) Competențele pentru cercetare sunt evidențiate prin rezultatele deosebite din cele peste 40 de lucrări tipărite, unele la sesiuni științifice de prestigiu, de rang național și internațional, și care sunt cotate ISI și B+ etc..

A fost membru activ al Societății de Geografie din România, a adus contribuții meritorii la afirmarea învățământului geografic preuniversitar pe plan local, județean și național, fiind răsplătit cu diplome de onoare și excelență”, se arată pe www.editurauniversitara.ro.

Odată cu răspândirea acestei triste vești, mediul online s-a populat cu mesaje de regret din partea foștilor elevi.

„Este o zi tristă. O zi care îmi vin în minte o sumedenie de momente frumoase acompaniate de zâmbetul larg al celui care ne-a fost pilon de susținere în cei patru ani de liceu. Anii de liceu reprezintă cea mai frumoasă perioadă din viața mea, deoarece am avut șansa să întâlnesc cadre didactice excepționale care m-au format pentru profesia didactică, iar acest fapt s-a realizat sub atenta îndrumare a domnului diriginte Constantin Cocerhan. Multe amintiri mă leagă de acest om deosebit, datorită căruia mi-am găsit drumul și mi-am urmat visul. Îmi amintesc cu drag fiecare început de an școlar, fiecare sărbătoare, fie că era 8 martie, 1 iunie sau sfârșit de an școlar, când domnul diriginte era acolo pentru noi, <fetele mele>, așa cum îi plăcea să ne alinte, și ne oferea câte un dulce sau câte o floare. Vă sunt recunoscătoare pentru blândețea dumneavoastră și pentru valorile pe care mi le-ați transmis. Dumnezeu să vă ierte și să vă odihnească în pace! Niciodată nu veți dispărea din inimile noastre!”, a transmis o fostă elevă de la Colegiul „Mihai Eminescu”.