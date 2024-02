Miercuri, 7 Februarie 2024 (11:28:16)

Administrația locală va asfalta în cursul acestui an 12 dintre cele aproximativ 30 de străzi de pământ existente în municipiul reședință de județ. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, în conferință de presă, că în urma discuțiilor cu consilierii locali s-a stabilit să se asfalteze următoarele străzi de pământ: în cartierul Burdujeni Sat- Dobrilă Eugen, Ștefan Luchian, Lev Tolstoi, Eternității, Nicolae Grigorescu; în cartierul Ițcani - Decebal, Epaminonda Bucevschi, Bogdan Bicsi; în zona Aleea Dumbrăvii – strada Pictor Dumitru Dacian; în zona Tătărași- Emil Cioran, Nicolae Titulescu; în cartier Zamca- str. Zimbrului.

În ceea ce privește asfaltarea celorlalte străzi de pământ, Lungu a explicat că în jur de 15 dintre acestea „o situație incertă”, în sensul că au fost construite de dezvoltatorii imobiliari și nu sunt în domeniul public. Mai mult decât atât, când li s-a propus să le transfere în domeniul public pentru a putea fi asfaltate cu bani de la bugetul local, unii dintre dezvoltatori au condiționat transferul de acordarea unui alt teren la schimb, de la primărie. „Un lucru cu care nu suntem de acord, evident. Când au făcut această dezvoltare oamenii de acolo trebuiau să pună condiție să aibă cotă indiviză, să fie proprietarii acelor străzi”, a declarat Ion Lungu.

O „problemă delicată”, cum a numit-o primarul, este strada Traian Popovici, din zona Laniște, din cartierul Burdujeni, unde nici o stradă nu este asfaltată. Aici cauza este lățimea străzii, mai mică decât standardul prevăzut pentru obținerea avizelor de la Poliția Rutieră și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

„Strada la intrare are 2,5 metri. Acolo oamenii au ieșit cu câte un metru în drum și de o parte și de alta a străzii. Suntem într-o situație de blocaj. Nu putem să asfaltăm strada deoarece nu obținem aviz de la poliție și de la ISU”, a afirmat Lungu. Varianta ca oamenii să-și retragă gardurile cu 1 metru pentru ca strada să ajungă la lățimea optimă nu a fost agreată până acum de locatari. „Am făcut un grup de inițiativă, un grup de lucru, de 5 ani de zile căutăm soluții. Este un cartier care nu are nici o stradă asfaltată. Am vrut să asfaltăm strada Traian Popovici, care este principala stradă din cartierul Laniște, și strada Lt. Nicolae Cătănescu, care iese în DN 29. Suntem blocați în acest proiect. Am avut discuții cu oamenii de acolo, să asfaltăm strada Dimitrie Loghin, o stradă care vine prin spate, dar care nu rezolvă problema. Strada Traian Popovici adună toate străduțele din zona Laniște”, a declarat Ion Lungu. Până la găsirea unei soluții, în cursul zilei de marți primăria a trimis un greder pentru nivelarea străzii Traian Popovici.