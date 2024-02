Miercuri, 7 Februarie 2024 (16:37:55)

„Catharsis”, o selecție de lucrări recente realizate de artista Marina Pișta, poate fi admirată, până pe 15 februarie 2024, la Galeria de artă „Zamca”.

Vernisajul expoziției a avut loc marți, 6 februarie 2024, în prezența unui public numeros, iubitor de artă, care a dorit să descopere „călătoria artistică și evoluția creativă a Marinei Pișta”.

Pe simeze puteți admira de la picturi abstracte, la portrete expresive, fiecare lucrare fiind în sine o poveste unică, tablou care se lasă descifrat de ochiul privitorului, dar și o expresie a emoțiilor și experiențelor trăite de artistă.

Despre expoziție și despre artistul plastic Marina Pișta a vorbi criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc, consilier la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava. „Arta în sine este un limbaj, dacă lucrarea de artă este vehicul al unei informații pe care o numim mesaj artistic, ea nu poate fi decât comunicare densă, fără elemente inactive ce nu informează asupra unei trăirii estetice. Aidoma lui Michelangelo, care elimina marmura cea de prisos, ca statuia să fie vizibilă, la fel și Marina Pișta selectează în procesul de creație și de alegere numai ceea ce este destinat să transmită emoțiile sale și are puterea să exercite inhibiția necesară asupra a ceea ce ar încărca mesajul său, efortul de cizelare a elementelor materiale ducând tocmai la eliminarea superfluului”, a spus, la vernisaj, criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc.

Curatorul expoziției a fost maestrul Mihai Pânzaru - PIM. Alături de Mihai Pânzaru - PIM, la vernisaj au fost prezenți Antoniu Alexandru Flandorfer, director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Suceava, și, ca de fiecare dată, președintele Asociației Institutul Bucovina, Petru-Vasile Gafiuc, toți felicitând-o pe artistă și urându-i un drum frumos, rodnic în lumea artei.

· Albumul „Artă – Creație – Inovație”, ediția a II-a

La vernisaj s-a vorbit despre artă, despre artiști, dar s-a adus în discuție și apariția recentă a celei de-a II-a ediții a Albumului „Artă – Creație – Inovație”, album care reprezintă o trecere în revistă a celor 21 de expoziții care au avut loc în incinta Galeriei ”Zamca”, în perioada 4.10.2022 – 01.09.2023. Mihai Pânzaru - PIM, curatorul Galeriei ”Zamca”, mentor și colaborator al Asociației Institutul Bucovina, a apreciat că apariția celei de a doua ediții a catalogului Galeriei de artă ”Zamca” „demonstrează calitatea evidentă a constanței acesteia în funcționare”. Asociația Institutul Bucovina și Galeria de artă „Zamca” vor continua acest proiect, urmând ca în anii următori să fie publicate noi ediții ale Albumului „Artă – Creație – Inovație”.

• Moment artistic-surpriză

Asociația Institutul Bucovina și Galeria de artă „Zamca” au pregătit o surpriză muzicală pentru artistul plastic Marina Pișta și pentru invitații aflați la vernisaj. Momentul artistic a fost susținut de Oxana Cernov, violonistă, membru al Filarmonicii din Cernăuți, al Ansamblului Bucovinean din Cernăuți și al Orchestrei de Cameră, absolventă a Colegiului de Muzică din Cernăuți. A performat cu dirijorul Nicolae Hacman, la Orchestra de muzică populară românească. A venit la Suceava ca refugiat, în preajma sărbătorilor de iarnă; Vladimir Cernov, artist, chitarist, compozitor, profesor de chitară, care predă și online încă din anul 1998, absolvent al Colegiului de Muzică de la Cernăuți; a cântat și la Orchestra Simfonică din Cernăuți, la contrabas; Alexandrina Cernov, în vârstă de 80 de ani, membru de onoare al Academiei Române, redactor-șef al revistei de istorie și cultură „Glasul Bucovinei” și coordonator al Editurii „Alexandru cel Bun” de la Cernăuți, coordonator al proiectului „Putna, destin Bucovinean”.

Toți trei au ajuns la Asociația Institutul Bucovina, imediat după Anul Nou, printr-un program pentru refugiații ucraineni. Ei au oferit momente emoționante la vernisajul expoziției „Catharsis”, fiind apreciați de public.





· Noi emoții..., încercați!

Marina Pișta este absolventă a Facultății de Arte Vizuale și Design „George Enescu” Iași, specializarea Pictură. Ea spune că are o predilecție către acrilic, dar iubește în egală măsură acuarela, tehnicile mixte și are o dorință de a experimenta cât mai multe tehnici și suprafețe de lucru. „Am o mare plăcere în a picta pe tapet. Am pictat pe dimensiuni diferite în funcție de tema aleasă, dar cred că cel mai mult pe suprafețe mici și medii. Nu cred că dimensiunea dă valoare lucrării, cred că subiectul ales impune dimensiunea”, susține artistul plastic născut în județul Neamț, dar care de mulți ani este stabilit în municipiul Suceava.

Artista a mulțumit publicului pentru prezența la vernisaj, pentru susținere, pentru flori, invitând în același timp sucevenii, care nu au reușit încă să vadă lucrările de pe simeze, să treacă în următoarele zile pragul Galeriei de artă „Zamca”, pentru a încerca noi emoții, pentru... „Catharsis”, o experiență captivantă.