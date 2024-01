Duminică, 28 Ianuarie 2024 (18:24:25)

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, l-a așteptat duminică, la ora 15:00, pe liderul AUR George Simion și o delegație a acestui partid la o discuție directă într-un birou amenajat în interiorul Casei de Cultură Suceava. În cele din urmă, întâlnirea nu a mai avut loc în locația pregătită de Gheorghe Flutur, pentru o discuție „serioasă și civilizată”, așa cum acesta a declarat, iar în jurul orei 16:00 liderul PNL Suceava a ieșit în fața Casei de Cultură, de unde, de la un microfon i-a transmis lui George Simion că încă îl așteaptă la o confruntare directă. Asta în timp ce liderul AUR George Simion se afla la câteva sute de metri, la mitingul organizat în fața sediului acestui partid, din centrul Sucevei. „George Simion, te aștept la Casa de Cultură. Sunt aici. Sunt bărbat și îmi asum să lupt pentru Bucovina. Ai scos o hârtie că vrei Bucovina înapoi. Eu o vreau înainte, spre lumea civilizată, nu înapoi la ruși. Oameni buni, bucovinenii sunt pașnici. Nu vă luați după extremiști. Doamne ajută și gândul cel bun! Trăiască România normală!”, a fost mesajul transmis de Gheorghe Flutur celor prezenți la mitingul AUR.

Înainte de a ieși în fața Casei de Cultură, Gheorghe Flutur, alături de prim-vicepreședinții PNL Suceava Ioan Balan și Ion Lungu, a susținut o declarație de presă în care a afirmat că George Simion a arătat că este „un fricos” pentru că a refuzat să participe la o discuție civilizată și serioasă. „Vorbesc cu oricine, dar eu încerc pașnic, civilizat și constructiv. De asta i-am invitat aici”, a spus Flutur. El a precizat că l-a așteptat pe Simion până la ora 15:04, după ce s-a terminat o ședință politică cu circa 700 de liberali. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că a finalizat mai repede această ședință și i-a îndemnat pe liberali să plece spre casele lor și să nu răspundă provocărilor celor de la AUR. „Vedeți acest birou pregătit, încălzit, amenajat, eu fiind dornic să cunosc ideile, proiectele pentru dezvoltarea județului Suceava din partea domnului Simion și ale echipei sale. Pe 24 ianuarie ei au debutat, aici, la Suceava, cu un protest și am văzut ce doresc. Cred că cel mai sănătos din punct de vedere politic și democratic este să ne luptăm în idei. Am fost și sunt un lider care iubesc democrația, libertatea de exprimare a oamenilor”, a precizat Flutur.

Liderul PNL Suceava consideră că George Simion se crede erou, dar în realitate este fricos

Liderul liberalilor suceveni a spus că este un om cu vechime în politică, „îmi dau seama de responsabilitățile pe care le am eu și colegii mei”, dar că se aștepta ca în condițiile în care George Simion a provocat mitingul de la Suceava, acesta să vină cu o serie de concluzii „pentru mai bine, pentru populația județului și a României”. ”Dacă domnia sa nu vine, prima concluzie mă face să spun că este fricos, că n-are idei și soluții. Am înțeles că au pregătit, undeva, în centrul Sucevei, niște scaune pentru dezbatere. George Simion, domnule președinte AUR, eu vreau dezbatere civilizată, fără galerie. Eu nu am nevoie de galerie, nu sunt omul care să aprecieze zgomotul. Trebuie să discutăm în liniște soluțiile pentru oameni. Nu vreau show, nu vreau de aici rating, ci vreau soluții. Dacă nu veniți înseamnă că nu doriți o dezbatere, ci doriți spectacol și circ”, a declarat liderul PNL Suceava.

Gheorghe Flutur a subliniat că refuzul de a da curs invitației sale la o dezbatere serioasă demonstrează că George Simion este fricos. „Vă dați erou, dar sunteți fricos, pentru că v-am așteptat. Dacă nu veniți, mai ușor în Bucovina cu zgomotul și cu circul. Bucovina nu va permite acest lucru și veți vedea asta la vot. Iar eu, Gheorghe Flutur, apăr până în pânzele albe județul Suceava și Bucovina pentru că am muncit aici, am trei mandate de președinte, unde sucevenii m-au ales cu peste 50% în deliberativ. Astăzi sunt proiecte de peste două miliarde de euro în județul Suceava. Și județul e un șantier. Astăzi județul Suceava are proiecte de autostrăzi, de spitale, de școli și lumea știe acest lucru și nu permit să vină cineva doar să jignească, să țipe și să urle”, i-a transmis Flutur lui Simion. .

Flutur îl avertizează pe Simion: „Bucovina nu este un sat fără câini!”

Președintele PNL Suceava a mai adăugat că nu poate fi sub nici o formă de acord cu mesajul lui George Simion, care a spus că vrea Bucovina înapoi. „Ai scris că vrei Bucovina înapoi. Eu o vreau înainte, nu înapoi. Înapoi e la ruși. Nu voi accepta Bucovina înapoi sub nici o formă. Niet! Îți spun categoric, de aici, pe limbajul tău. Bucovina trebuie să meargă înainte, pe drumul spre lumea civilizată, Bucovina este o zonă frumoasă, pașnică și nu o jucăm la o ruletă rusească, George Simion!”, a declarat Flutur. El a adăugat că a văzut că de câteva zile cei de la AUR i-au pus fotografia în fața sediului partidului, considerând că George Simion a făcut acest lucru deoarece îl vor lider la AUR Suceava. „Mi-ai pus poza mea la tine la organizație și știu de ce. Mă vrei președinte la AUR. Nu vreau! Știu că nu ai pe nimeni pentru că i-ai desființat în noaptea de Revelion, că nu ți-au adus 2.000 de oameni, ci 200. Eu nu vreau să mă duc la AUR”, a mai afirmat Flutur.

El a mai declarat că nu vrea să intre în retorica de circ a lui George Simion și i-a transmis acestuia să nu mai continue pentru că „Bucovina nu este un sat fără câini”. Gheorghe Flutur l-a invitat din nou pe George Simion să candideze contra sa pentru președinția CJ Suceava, iar cine va pierde să plece din politică. În final, el le-a transmis un salut din cetatea marelui Ștefan celor „aduși din 12 județe” de către George Simion pentru a-i cere demisia în centrul Sucevei. „Nu pleacă Flutur când vrei tu și cum vrei tu. Dacă sucevenii vor vrea să rămân, și simt că vor vrea, voi rămâne. Dacă ei vor să plec, ei vor hotărî, democratic. Ăsta este mesajul din Cetatea lui Ștefan de la Suceava. De asta am rămas aici, te-am așteptat să discutăm pe soluții și pe idei, în rest circ și vorbe goale”, a încheiat Flutur.