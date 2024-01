Duminică, 28 Ianuarie 2024 (12:46:14)

Organizarea a două evenimente politice în același perimetru, respectiv o întâlnire de pregătire pentru alegeri a PNL, planificată în sala mare a Casei de Cultură din Suceava, și un miting al AUR, cu participarea președintelui George Simion, în fața Casei de Cultură, urmat de un marș până la primărie, a dus la o mobilizare sporită a forțelor de ordine.

Autospeciale ale jandarmilor, poliției, poliției locale și ale ISU Suceava, garduri și efective sporite de militari au făcut ca centrul orașului să arate, duminică la amiază, ca înainte de un meci Steaua-Dinamo.

Încă de duminică dimineață, AUR Suceava a transmis în comunicat de presă prin care le solicită liberalilor să spună care este proveniența banilor cu care au organizat acțiunea de la Casa Culturii și totodată dă de înțeles că George Simion nu se va întâlni cu Gheorghe Flutur în interiorul Casei de Cultură, așa cum a propus Flutur, ci îi cere să vină în mijlocul membrilor și simpatizanților AUR.

„Vrem să anunțăm, ca urmare a provocării lansate de domnul Gheorghe Flutur pentru o discuție la Casa de Cultură, că Jandarmeria ne-a autorizat protestul doar începând cu ora 16:00. Pe cale de consecință, îl așteptăm pe domnul Flutur în mijlocul nostru și al sucevenilor de la ora 15:00, așa cum a promis. Aducerea cu arcanul de bucovineni amărâți la manifestațiile de astăzi nu este o practică ce îi face cinste președintelui CJ Suceava”, se arată în comunicat.

Liberalii au răspuns, tot printr-un comunicat de presă, că evenimentul de duminică are ca scop „o întâlnire cu membrii PNL de pe colegiile din zona Suceava, Fălticeni, Siret, tema principala este legată de priorități de dezvoltare a județului Suceava și pregătirea campaniilor electorale din acest an”, iar în ceea ce privește cheltuielile, PNL spune că a închiriat Casa Culturii cu 3000 lei, iar logistica este asigurată de o firmă specializată cu care PNL are contract de 10.000 de lei plus TVA. „Sumele provin din fondurile proprii PNL Suceava”, se precizează în comunicat.

În ceea ce privește Jandarmeria, la solicitarea noastră referitoare la pregătirea pentru posibila întâlnire între cele două tabere, instituția a răspuns că „efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și Poliția Locală Suceava, vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică la manifestarea de protest”.

„Jandarmii vor acționa potrivit dispozițiilor legale, relaționând în permanență, prin intermediul echipelor de dialog cu protestatarii, în vedere asigurării protecției acestora”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Suceava.