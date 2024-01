Marţi, 16 Ianuarie 2024 (15:02:40)

Un ucrainean care a produs un accident de circulație mortal în vara anului 2022 și-a aflat marți sentința finală. Ruslan Lutytskyi, care se urcase băut la volan, a primit o condamnare finală de 4 ani de închisoare cu executare. Curtea de Apel Suceava a admis apelul declarat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava care erau nemulțumiți de condamnarea de 2 ani și 5 luni, tot cu executare, care fusese dictată de magistrații de la Judecătoria Suceava. Ca urmare a admiterii apelului a fost majorată și pedeapsa cu un an și jumătate, astfel încât Ruslan Lutytskyi a primit 3 ani și 2 luni de detenție pentru ucidere din culpă, 1 an și 6 luni pentru conducere sub influența alcoolului și un an pentru vătămare corporală din culpă. În final, se aplică pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 2 luni, la care se adaugă o treime din celelalte două, adică 10 luni, ceea ce înseamnă o rezultantă de 4 ani de închisoare cu executare.

· Cum s-a petrecut teribilul accident

Accidentul care a dus la acest proces s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă, 4 iunie 2022, la Ipotești. Aflat la volanul unui autoturism marca Mitsubishi Outlander, înmatriculat în Ucraina, în timp ce se deplasa pe DJ 208A din Ipotești, dinspre Suceava către Bosanci, ucraineanul în vârstă de 30 de ani a efectuat o depășire hazardată care a condus la un accident de circulație extrem de grav. Ruslan Lutytskyi a depășit un Ford Focus, dar nu a observat că din sens opus circula regulamentar un alt autovehicul marca Dacia Logan. Șoferul acestuia, un bărbat de 42 de ani, din Ipotești, intenționa să intre către poarta propriei locuințe, moment în care mașina a fost lovită violent de cea condusă de ucrainean. Din impact, autoturismul marca Dacia Logan a fost aruncat în gard, iar apoi s-a oprit pe marginea drumului.

În Loganul care a fost lovit chiar în fața casei proprietarului se afla întreaga familie, soț, soție și o fată minoră. Alarma s-a dat imediat și a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare ale ISU Suceava, și asta pentru că două persoane erau încarcerate.

Una dintre persoanele implicate în accident a fost extrasă în stare de inconștiență. Este vorba de șoferul de pe Dacia Logan, care la UPU a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, comă și traumatism toracic și a fost internat pe chirurgie ATI. Soția sa, în vârstă de 44 ani, a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral nivel mediu, fracturi multiple de bazin, fractură humerus drept și s-a decis internarea pe ortopedie. Ucraineanul a suferit și el fracturi la nivelul coloanei cervicale. Cel mai ușor a scăpat fata familiei din Ipotești, care nu a rămas internată.

· Ce alcoolemie avea șoferul ucrainean

Cătălin Ionuț Hostiuc, în vârstă de 42 de ani, din Ipotești, bărbatul ridicat în stare de inconștiență de la locul accidentului, a murit după aproape două luni de spitalizare, timp în care a fost în comă. Soția sa a suferit leziuni grave, dar a scăpat cu viață.

Imediat după accident, ucraineanul care a provocat accidentul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ucraineanul a fost arestat preventiv după ce probele de sânge au confirmat starea avansată de ebrietate (alcoolemie de 2,17 la mie) fiind eliberat însă relativ repede, pe 13 iulie 2022.

De precizat că Judecătoria Suceava i-a menținut ucraineanului și controlul judiciar până când sentința va rămâne definitivă. Acum, el urmează să fie ridicat și dus la penitenciar pentru a-și executa pedeapsa.