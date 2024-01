Ziua de duminică a fost pentru mine una deosebit de încărcată cu competiţii de tot felul, o zi începută imediat după miezul nopţii cu transmisiile de la Australian Open, continuată cu finalaMasters-ului la snooker, începută la ora 15 şi terminată tot cam la miezul nopţii, momentul cel mai aşteptat de mine fiind... două: prezumtivul debut al lui Radu Drăgușin la Tottenham şi mai ales finala Supercupei Spaniei, un El Clasico suplimentar, în care aşteptasem ca Real Madrid să confirme formade excepţie arătată de multe luni încoace. Am privit o vreme la turneul de tenis, dar după ce Ana Bogdan a luat bătaie de la una neomologată,de vreo 16 ani parcă, am renunţat, mai ales că alt nume românesc pe tablou nu mai era. Snooker-ul a început rău pentru Ronnie O'Sullivan, prima sesiune luând sfârşit cu 5-3 pentru Ali Carter, ceea ce m-a făcut să aştept cu mare emoţie sesiunea de seară, de la ora 21... când primul frame i-a revenit tot lui Ali. Jucându-se din maximum 19 (adică primul la 10), la 6-3 situaţia lui Ronnie se complicase. Numai că de aia Ronnie e fenomenul suprem: din acea clipă a câştigat cele 7 frame-uri necesare, Ali mai reuşind doar unul. Scor final: 10-7 pentru "The Rocket", care devine şi aici cel mai bătrân câştigător, după ce tot el deţinea, de 25 de ani, şi titlul de cel mai tânăr învingător în Masters. Uluitor, unic, irepetabil. Aşa cum bănuiam, Drăgușin nu a fost titular. Trebuie însă să recunosc că nu mă aşteptam deloc să-l văd jucând. Iar momentul introducerii sale în teren a fost absolut fantastic: în minutul 83, la 2-2, pe terenul lui Man United! Asta înseamnă că antrenorul are încredere deplină în Radu, din moment ce îl introduce în această situaţie. Iar Drăgușin a jucat fără greşeală, cele câteva mingi care au ajuns la el fiind jucate impecabil. În sfârşit, Supercupa Spaniei, în care Real a jucat practic de una singură, înscriind două goluri până să înceapă bine meciul, şi conducând ostilităţile până la final. 4-1 cu Barca reprezintă de fapt diferenţa corectă de joc şi de valoare dintre cele două echipe din întregul sezon. Hala Madrid!