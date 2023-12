Luni, 11 Decembrie 2023 (15:46:40)

Studenții mediciniști organizează, în perioada 11-15 decembrie a.c., o campanie de donare de sânge, în cadrul căreia voluntarii echipei „Donează sânge, fii erou!” Suceava vor oferi surprize donatorilor. Coordonatoarea proiectului „Donarea ta, salvarea mea!” la Suceava, Alexandra Verdeș, voluntar în cadrul Societății de Studenți Mediciniști Iași, a informat, printr-un comunicat de presă, că echipa de voluntari va fi prezentă la Centrul de Transfuzie Sanguină Suceava, bulevardul 1 Mai, nr. 11, de luni până vineri, între orele 7:30-13:00, asistând personalul și oferind surprize donatorilor.

Alexandra a amintit că donatorii de sânge obțin bonuri de masă în valoare de 67 de lei, adeverință pentru o zi liberă de la locul de muncă/unitatea de învățământ și o reducere de 50% la abonamentele pentru mijloacele de transport în comun.

„Prin campania noastră ne propunem să promovăm donarea de sânge în Suceava și astfel să contribuim la ameliorarea acestei probleme de sănătate publică. Invităm astfel toți donatorii să își arate iubirea pentru comunitate și să doneze sânge”, a declarat Alexandra Verdeș.

Ea a subliniat că lipsa sângelui este o importantă problemă a sistemului medical din România, sângele neavând substitut, și că în spitale este necesar un flux constant de donatori de sânge. „Transfuziile sanguine sunt esențiale pentru pacienții care suferă de boli precum anemii severe sau diferite forme de cancer și cei implicați în accidente”, a spus Alexandra.

Principalele criterii pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea dona sânge sunt: vârsta între 18-60 ani; greutatea peste 50 kg; să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.); să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere); să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile; să nu urmați vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate); să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni; să nu fiți în perioada menstruală (sau cu 5 zile înainte sau după); să nu consumați alcool și alimente bogate în grăsimi cu 48h înaintea donării.

„Donează sânge, fii erou!” este un proiect al organizației studenților mediciniști Cluj-Napoca, parte a Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și parte a programului Standing Committee On Public Health (SCOPH) din cadrul International Federation of Medical Students’ Associations. Proiectul este susținut de către Ministerul Sănătății, Institutul Național de Transfuzie Sanguină ”Prof. Dr. C. T. Nicolau” și de către Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.