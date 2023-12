Nu vedem prea des antrenori care să spună răspicat la declarații că jucătorii sunt de vină pentru rezultatele proaste. Mai degrabă iau totul asupra lor, abia apoi se îndreaptă asupra jucătorilor, în intimitatea vestiarului. Ei bine, avem unul care o dă cu manta. Antrenorul Rapidului spune că nu își reproșează nimic! Vasăzică echipa sa îi face concurență lui Dinamo, nu mai bate pe nimeni de meciuri întregi, pierde în Giulești de două ori consecutiv, prima dată cu U Cluj, apoi cu Voluntari, plus că de la Botoșani a plecat învinsă moral, iar Bergodi enunță o asemenea idee? Mie abia asta mi se pare mai jenant decât rezultatele înseși. Îl apreciez pe Bergodi pentru seriozitatea și calmul său, înțeleg că se bucură de respectul șefilor săi tot din aceleași motive, însă acum era un moment al onoarei pe care italianul l-a ratat. Onoarea asta ar fi putut presupune inclusiv anunțarea demisiei, chiar există motive palpabile pentru așa ceva. A spus-o foarte bine Rică Răducanu, în stilul său, părea că jucătorii se văd prima dată. Exact, parcă erau în pregătiri, nu la jumătatea sezonului, iar această senzație persistă de multă vreme. Rapid nu știe să construiască, freacă mingea în stilul pe care italianul l-a prins pe vremea sa, în anii ‘80-’90. Iar lumea era nemulțumită de Mutu, care rămăsese în anii 2000! Dar te uiți la alții, cum ar fi Măldărășanu, și vezi că se pot asimila tendințele moderne în fotbal. Rapid ce ne arată? Un gol magnific, de acord, care e însă meritul lui Papeau, nu rodul vreunei strategii a lui Bergodi, asta dacă nu le-o fi spus la pregătirea tactică ”dați-i-o lui Papeau, că am aranjat cu el s-o bage-n vinclu”... De acord, știe toată lumea că s-au accidentat băieții ăia doi din atac, aici poate fi vina managementului că s-au debarasat de Dugandzic și că au adus dubluri ridicole pe post, dar și aici antrenorul ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus. Sigur, mai e mult până departe, cât timp nu s-au înjumătățit punctele șansele la titlu există, însă senzația asta nu se va șterge nici dacă Rapid iese campioană. Pentru că nivelul intern e literalmente sinistru, ar trebui să se numească ”InferLiga”.