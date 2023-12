Lights of hope

În spiritul generozității și solidarității care caracterizează perioada sărbătorilor de iarnă, elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava au pus în scenă vineri, 8 decembrie, spectacolul caritabil de Crăciun, o lecție de umanitate oferită de liceeni.

Balul „Lights of Hope” a adus în prim-plan povestea înduioșătoare a ”Fetiței cu chibrituri”, o adaptare a basmului scris de Hans Christian Andersen.

Spectacolul a îmbinat sensibila poveste a fetei (interpretată de Anisia Butnaru, din clasa a XI-a A), cu momente artistice pregătite de elevi, pentru a le oferi spectatorilor o perspectivă unică asupra unei poveşti despre speranţă şi puterea imaginaţiei.

„Lights of Hope” nu a fost doar spectacol, ci și un puternic gest de empatie pentru a sprijini o cauză nobilă. Fondurile adunate în cadrul evenimentului au mers către eleva din clasa a VII-a A a colegiului Serena Fritelli, aflată într-o situație medicală delicată.

De la colinde (în română, engleză, limba ucraineană) și cântece specifice sărbătorii de Crăciun, la dans contemporan sau pasaje rock, toate momentele artistice pregătite au îmbinat farmecul sărbătorilor de iarnă cu talentul liceenilor.

Spectacolul a pus atât în valoare tema umanității și a compasiunii, prin fragmentele din povestea fetiței cu chibrituri, cât și frumusețea momentelor artistice care au avut ca numitor comun talentul liceenilor implicați în balul de vineri seară.

Au urcat pe scenă pentru a aprinde scânteia sărbătorilor: Marta Shendyruk, Anastasia Kobelia (colindă ucraineană), The Beat Blasters (dans contemporan), Ecaterina Croitor (That’s Christmas to Me), Miruna Nistor (Castle on a Cloud), Maria și Marta Grigoraș, Daria și Ralu (Snowman), Mălina Olariu (Rocking around the Christmas Tree), Trupa Subzero, Trupa de dansuri ucrainene Kolomeika din Siret, Teodora Rusu din Rădăuți, Miruna, Giulia, Daniela - colaj dans, Victor Cojoc (Jingle Bells Rock), The Knockers & The Pixies, Iana Socoliuc (Ave Maria), Trupa Amaeba, Bucovina Dance Studio, Miruna Nistor (Miracle Hymn).

Spectacolul a fost organizat sub îndrumarea profesorilor Camelia Butnaru, Ramona Chitul, Isabela Tabarcea, Crina Stroe și Cezar Lucaci.