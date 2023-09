Marţi, 12 Septembrie 2023 (09:00:46)

Filmul de animație de scurt metraj „Mărul fermecat și calea spre lumină”, realizat de artistul plastic sucevean Cătălin Alexandru Chifan, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, a fost nominalizat recent pentru cel mai bun film de scurt metraj la categoria animație, la Festival del Cinema di Cefalu -Palermo - Italia 2023. Este o performanță pentru artistul sucevean, având în vedere că în competiție au intrat peste 2.000 de filme din toată lumea.

La începutul acestui an, filmul de animație „The Enchanted Apple and The Way of Light” / „Mărul fermecat și calea spre Lumină”, realizat de artist împreună cu fiica sa Aida Claudia Chifan, în doi ani și 4 luni, a primit Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de animație la Makizhmithran International Film Festival - India 2023. „Ce am realizat noi este un film de relaxare, care încearcă să vă transmită o stare de bine, mai ales în lumea agitată în care trăim. O tânără fetiță de 9 ani primește un măr de la o persoană necunoscută. Lucrurile se complică atunci când fetița află de la un Înger Alb că mărul a fost furat din Grădina Edenului. Astfel, fetița pornește într-o călătorie spre un tărâm necunoscut care îi va schimba destinul”, spune protagonistul filmului de animație „Mărul fermecat și calea spre Lumină”.