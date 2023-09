Mă bucur mult că președintelui Iohannis i-a plăcut Delta, după cum sunt încântat că i-a plăcut și primei doamne Carmen (scuze, ezit, încă nu-s familiarizat cu utilizarea onorantei sintagme, oare nu cumva se scrie cu literă mare, adică „Prima Doamnă”?). Am fost mai puțin încântat de costumația perechii prezidențiale: parcă amândoi erau ori de la SMURD, ori campioni de tenis din veacul XIX. Și aș mai spune că albul imaculat induce și susține cumva ideea de lejeră vacanță studențească. La urma urmelor, de ce n-ar fi, este chiar sezonul vacanțelor, cuplul prezidențial are și el dreptul la relaxare după un an atât de trudnic și de rodnic pentru țară.

În plin sezon turistic (că în torida Africă nu-s de făcut vizite decât prin octombrie-noiembrie), tot costumați în alb din cap până-n picioare și arătând ca doi fericiți însurăței s-au arătat camerelor de luat vederi cu prilejul voiajului la piramide de anul trecut. Era vizită oficială, de stat, și la noi în țară mureau atunci zilnic de Covid 500 de români. Adevărat, și cu președintele acasă, cel puțin tot atâția compatrioți și-ar fi dat duhul, așa că nu i se putea pretinde ținută sobră la întâlnirea cu duhul faraonului Keops. Nu i se poate pretinde să adopte nici costumația de recuzită a lui Zelenski, care are război crâncen la el acasă, pe când la noi, pe plaiul mioritic, este atâta liniște, pace și împăcare.

În Deltă, mă rog, cred că o oarecare precauție și reținere vestimentară poate s-ar fi cuvenit, doar la o aruncătură de băț peste gârlă trosnesc noapte de noapte rachetele lui Putin, iar ținutul Deltei continuă să fie arie protejată mai ales de bună stare și progres. Fără îndoială că nu era cazul să se arboreze salopete, chiar dacă era vorba de o vizită „de lucru”, și, oricum, rochia primei doamne a coborât în ultima vreme cu doi-trei centimetri peste genunchi. Cred însă că președintele nostru ori are proști sfătuitori la Cotroceni, ori nu ține seama de sugestiile consilierilor și decide mereu doar după voia personală.

La mare, în vila lui Ceaușescu de la Neptun, își poate permite șlapi și pantaloni scurți, numai că o costumație de vacanță sugerând superioară și sărbătorească făr-de grijă merge să o alegi când voiajezi la Saint Tropez, nu la Catalchioi. Mie unul mi s-a părut total nepotrivit albul imaculat într-o zonă fie ea cât de mirifică, dar atât de grav poluată de tristețea subdezvoltării. „Delta Dunării este un loc mirific pentru cei care vin acolo, în vizită” – a declarat președintele, „Delta Dunării este locul în care și din care trăiesc localnicii, oamenii locului (n.n.: ascuțită observație!), dar mai este mult mai mult de spus despre Delta Dunării”, glăsuit-a înaltul turist – și taman despre asta n-a avut nimic de zis! Soluțiile „o(r) să le prezinte Ministerul, județul, Primăria, Administrația Deltei, atunci când se pun în practică” – a continuat Iohannis. Păi, nu? Când, cum, ce, nici o vorbă.

De la o vizită prezidențială lumea s-ar fi așteptat ca tocmai „șeful statului” să cuvânteze, fie și principial, la modul general, spre a da o brumă de încurajare „oamenilor locului”... reprezentați de fapt de către oficialitățile Deltei și-atât. Președintele nostru n-a găsit de cuviință să dea mâna cu pescarul Efrim și să-l întrebe cum își duce viața pescuind într-o apă rămasă făr-de pește și rupt de civilizație într-o izolare proprie veacurilor revolute, iar unei reale așezări pescărești i s-a preferat satul-muzeu etnografic din vecinătatea Mahmudiei, care, conform unui pliant de prezentare, „reflectă specificul satului din Deltă atât în interior, cât și în exterior”. Culmea este că Iohannis și prima doamnă Carmen de fapt... nici n-au intrat pe brațele și canalele Deltei, ci au fost duși cu catamaranul de către oficialitățile locului pe apele complexului lacustru Somova-Parcheș, doar administrativ incluse în teritoriul deltaic – nu curge și nu se varsă nici o Dunăre pe-acolo. Doar, citez din nou dintr-un pliant, „este o mini-deltă a României, cu o biodiversitate asemănătoare cu sora ei mai mare, Delta Dunării.” De fapt și de drept, președintele a vizitat… sora mai mică a Deltei Dunării, mai potrivită pentru plimbări de agrement! N-o fi fost mai simplă o raită prin Delta Văcărești, și ea „cu o biodiversitate asemănătoare”? Adevărat, nu se mai justificau pretențioasele ținute albe precum ale șeicilor din Qatar, iar președintele n-ar mai fi avut prilejul să rostească memorabila frază „Contribuția mea stă în faptul că am venit aici”.

Se pare că, într-adevăr, la atât s-a rezumat.