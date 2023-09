Marţi, 12 Septembrie 2023 (11:20:42)

În perioada 3-8 septembrie, 67 de tineri voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au beneficiat, gratuit, de o tabără la Slătioara, la poalele Muntelui Rarău, unde se află și Rezervația Naturală „Codrii Seculari”, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Este a doua ediție a Taberei Tinerilor Voluntari ATOS, organizată de președintele ATOS, pr. Justinian-Remus A. Cojocar. În prima zi a taberei, tinerii s-au întâlnit cu specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava, cu asistenta Zica Aga de la Evaluarea și Promovarea Sănătății și cu dr. Andrei Gherca, cărora voluntarii le mulțumesc pentru colaborare și pentru informațiile importante pe care le-au împărtășit. Tema întâlnirii a fost: „Dialog cu specialiștii despre igienă și sănătate”. Au fost foarte potrivite discuțiile despre odihnă, alimentație și igienă și foarte sugestive materialele video și foto, precum și pliantele realizate. Ziua a continuat cu o drumeție spectaculoasă în Rezervația „Codrii Seculari” Slătioara. Seara de film a încheiat o zi minunată. Tinerii au vizionat filmul despre viața Sfântului vindecător Nectarie de la Eghina, intitulat „Omul lui Dumnezeu”.

· Pericolele asociate traficului de persoane

Activitățile au continuat în a doua zi cu o partidă de volei la care au luat parte tinerii, imediat după micul dejun, anunțând o zi încărcată cu activități utile. Tinerii au avut întâlnire cu specialiști care luptă împotriva traficului de persoane: inspectorul-șef de poliție Vasile Sidor, coordonator al Centrului Regional Împotriva Traficului de Persoane Suceava, și psihologul Mihai Moisoiu, din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Suceava, în cadrul Campaniei Naționale ,,Siguranța ta nu e o joacă”. Discuțiile au fost despre pericolele asociate traficului de persoane, modalitățile de evitare a victimizării și modul de raportare a situațiilor de risc către autorități. Materialele video și pliantele au completat tabloul unei întâlniri de succes. S-a discutat și despre pericolul drogurilor. O parte extrem de apreciată a întâlnirii a fost și dialogul despre comunicare, atât fizic, între tineri, cât și în mediul online. Jocurile de echipă, cele de dezghețare a relațiilor umane și de armonizare a lor și de anulare a emoțiilor neprietenoase au fost de mare folos. Ziua a continuat cu o drumeție splendidă pe Muntele Runc. A meritat din plin urcușul. De sus se vedeau Masivul Rarău, Popii Rarăului, Fânețele Montane Todirescu și mare parte din Rezervația Naturală „Codrii Seculari”. S-au bucurat cu toții de aerul foarte curat și priveliștile frumoase. A urmat o sesiune de teambuilding la fâneață, cu jocuri, discuții și voie bună. „Tinerii și-au întărit spiritul de echipă, de ajutorare a semenului, şi-au mai clădit încrederea în ei și stima de sine și s-au făcut prieteni buni cu optimismul și dragostea de frumos. Ziua s-a încheiat la foișor. Tinerii au cântat și au făcut repetiții la cor”, povestește pr. Justinian-Remus A. Cojocar.

· Cursuri

Au urmat și alte cursuri utile pentru participanți.Tinerii au început ziua cu un curs de prim ajutor. Oaspeți au fost cadrele medicale de la Caravana cu Medici de la Iași. Au fost prezentate diferite situații de urgență în care se poate afla un om și cum am putea să acționăm corect, până la sosirea ambulanței. Au fost prezentări PPT, materiale video, fotografii sugestive, un manechin pe care s-au putut arăta ușor pozițiile de siguranță în cazul unei persoane aflate în dificultate, în pericol de moarte, tehnicile de resuscitare, eventual folosirea defibrilatorului. Au fost aduse în discuție situațiile de înecare, infarct, stop cardio-respirator, plăgile și rupturile apărute prin lovire, căzături, accident și arsurile.

„Acest curs a fost foarte folositor pentru tineri. Au fost atenți, receptivi, curioși și suntem fericiți pentru reușita acestei acțiuni. După-amiaza a fost destinată fâneței. Jumătate de hectar a fost la dispoziția tinerilor care au făcut mișcare. S-au bucurat de sport în natură, într-o poieniță grozavă. Au jucat fotbal, volei, au alergat, s-au plimbat prin pădure. Unii dintre ei au găsit câțiva bureți. Seara s-a încheiat în forță. A fost foc de tabără la fâneață. Au cântat cu toții mult și frumos, din voce și la chitară”, a mai completat președintele ATOS.

· Ascensiune

Tinerii voluntari și-au dorit mult să ajungă pe vârful Ineu (2279 metri, în Munții Rodnei). Pregătiți și echipați de munte, tinerii au început ascensiunea din localitatea Cârlibaba, aproape de Pasul Rotunda, la o altitudine de 1000 metri. Aproximativ 1300 de metri s-au urcat și apoi s-au coborât, în decurs de 12 ore. A fost incredibil, spun elevii. Prezent alături a tineri a fost și prof. Marcel Mândrescu, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, geograf, expert în geomorfologie (formarea și explicarea actuală a reliefului montan) și în schimbările climatice. „Bunul Dumnezeu ne-a dăruit o vreme excelentă de ascensiune. Peisajele montane ne-au lăsat pe toți cu gurile căscate, ne-au minunat și ne-au făcut fericiți. Pe lângă bucuria de a fi pe munte, de a vedea priveliști grozave și de a respira aer curat și tare, tinerii au avut parte de prezentări profesioniste și explicații științifice din partea prof. Mândrescu, care a făcut adevărate ore de geografie cu noi. Ne-a explicat fiecare zonă pe unde s-a trecut, fiecare parte de relief, ne-a făcut cunoștință cu fauna și flora specifice, ciupercile de pădure. Când a fost vorba de hidrologia alpină, am stat cu toții pe malul lacului Lala Mare și multe am băgat la cap. Partea mai puțin plăcută a fost să aflăm că există urme ale poluării chiar și la înălțimile mari, de 2000 metri, unde s-au descoperit urme de plastic. În urma celor explicate, am conștientizat efectele poluării și ale încălzirii globale asupra climei în general și a celei montane, în mod special”, ne-au povestit câțiva voluntari ATOS.

· Zi de sărbătoare

Toți tinerii merită felicitați pentru felul exemplar în care s-au comportat, cât de disciplinați au fost și astfel au reușit să mai treacă pe lista lor de reușite încă un vârf muntos. Așa cum le este obiceiul tinerilor din taberele ATOS, ei au cântat „Cuvine-se cu adevărat” sus pe vârf. Zece temerari ATOS au reușit într-o singură zi să urce trei vârfuri din Munții Rodnei: Ineu (2279 metri), Ineuț (2222 metri) și Roșu (2113 metri). Ultima zi în tabărăa fost zi de sărbătoare:Nașterea Maicii Domnului. „Tinerii au participat la slujbă la biserica din satul Slătioara. Ei s-au rugat și au cântat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ocrotitorii bisericii din Slătioara sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și părintele satului este râvnitorul cu inimă mare Ilie Ursachi, căruia îi mulțumim pentru dragoste şi ospitalitate. 60 de tineri au umplut biserica. Am slujit și eu cu mare bucurie în biserica în care am crescut de mic, biserica unde a slujit și tatăl meu, părintele prof. Aristarch Cojocar, în perioada 1981- 1990. După masa de prânz, tinerii și-au luat rămas bun de la Slătioara, cu gândul la tabăra de la anul”, spune părintele Justinian-Remus A. Cojocar.