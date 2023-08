Luni, 21 August 2023 (13:43:17)

Este al patrulea an de când preotul slujitor Alexandru Lungu, de la Parohia „Așezământul de bătrâni” Sfântul Apostol Andrei Fălticeni, inițiază campania „Ghiozdanul pentru școală”, cu scopul de a-i ajuta pe elevii nevoiași din zonă să aibă rechizite pentru școală. „Ghiozdanul pentru școală”, spune pr. Alexandru Lungu, a devenit în ultimii patru ani o activitate dragă și încununată cu multă emoție. „Dacă la început am pregătit 20 de ghiozdane cu tot cu rechizitele școlare, în următorul an ne-am întins la 50 de astfel de ghiozdane, iar în ultimii doi ani am oferit câte 100 de ghiozdane. Dacă ar fi să-mi propun un număr dublu față de ultimii doi ani în acest moment pare o ambiție mare, ținând cont de faptul că toată campania s-ar ridica la peste 30.000 de lei. Totuși, noi pornim acest demers și ne lăsăm în grija lui Dumnezeu și al tuturor oamenilor de bine care vor răspunde și de această dată acestui apel”, este mesajul inițiatorului de fapte bune, pr. Alexandru Lungu, care este deja cunoscut pentru implicarea în viața comunității.

Până pe 8 septembrie 2023, când este Sărbătoarea „Nașterea Maicii Domnului”, la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni (str. Matei Milo, Fălticeni 725200, telefon: 0230 544 444, 0799 828 026), se vor colectata rechizite, ghiozdane sau bani, după dorința și posibilitatea fiecăruia, urmând ca până la începutul anului școlar sute de elevi din mediul rural, aflați în imposibilitatea de a-și achiziționa cele necesare procesului educațional, să primească aceste daruri atât de necesare. „Ca în fiecare an, pentru cei care doresc să ne susțină, îi aștept să-mi scrie, punându-le la dispoziție modalitățile necesare sprijinirii campaniei <Ghiozdanul pentru școală>”, a mai spus pr. Alexandru Lungu, pe care îl găsiți și în mediul online, pe Facebook, unde puteți să îi adresați, în privat, întrebări despre campanie și despre cum puteți să ajutați copiii defavorizați să aibă cele necesare pentru începutul de an școlar.