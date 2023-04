Duminică, 30 Aprilie 2023 (10:00:36)

Bărbatul din Sucevița care s-a făcut cunoscut în ultimii ani ca activist de mediu, Tiberius Vatamaniuc, devenit între timp urmărit general după ce a fost condamnat definitiv în două dosare, a scăpat de cele mai grave din acuzațiile dintr-un alt dosar, legat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În octombrie 2021, când Vatamaniuc era încă acasă, la Sucevița, polițiști de la Serviciul Arme, cu suportul luptătorilor de la ”Acțiuni Speciale”, au descins la locuința lui Tiberius Vatamaniuc, efectuând percheziții într-un dosar în care principalele acuzații au fost legate de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă fără drept și braconaj.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate un pistol de start și zece elemente de muniție aferente acestuia, alte câteva sute de elemente de muniție, o lunetă marca Magnum, o macetă și o sabie. La percheziții au mai fost ridicate șapte trofee de cerb, un dispozitiv de vedere pe timp de noapte şi un dispozitiv pentru ascultare la distanţă.

La mai bine de un an și jumătate de la percheziții, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus clasarea principalelor acuzații și restituirea către Vatamaniuc a pistolului cu efect sonor, a elementelor de muniție, a sabiei și a macetei.

Ordonanța de clasare este din data de 19 aprilie a.c., cu o precizare importantă. Cercetările au fost disjunse și vor fi continuare cu privire la infracțiunea de ”orice operațiuni cu articole pirotehnice fără drept”. Așadar, nu există probe privind folosirea de arme letale sau braconaj iar ce s-a găsit în locuința lui Vatamaniuc ar putea intra cel mult în categoria de materiale pirotehnice folosite fără drept. Față de acest aspect cercetările continuă însă este destul de evident că acest dosar față de Vatamaniuc a eșuat.

Tiberius Vatamaniuc, care este dat în urmărire la nivel internațional, este condamnat definitiv la 1 an de închisoare pentru infracțiunea de conducere fără permis și 1 an și 8 luni pentru infracțiunea de ”instigare la participație improprie la fals intelectual”, cu o pedeapsă rezultantă de 2 ani de închisoare. În alt dosar, de conducere sub influența alcoolului, Vatamaniuc a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare.