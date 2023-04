Duminică, 30 Aprilie 2023 (16:40:46)

Derbiul local la rugby dintre CSM Bucovina Suceava și RC Gura Humorului disputat duminică, pe stadionul Unirea, în fața unui public numeros cum nu a mai fost în ultimii ani, a fost, din păcate, pentru prima dată dezechilibrat.

Echipa gazdă a început clar timorată jocul, iar din primele minute s-a văzut o diferență foarte mare de stare de spirit și mai ales de pregătire.

După ce în ultimii trei ani toate derbiurile locale au fost strânse, acum humorenii au înscris eseu după eseu, iar scorul final ne scutește de prea multe comentarii: 3-55.

În cazul CSM Bucovina Suceava, situația la zi este extrem de delicată. Meci de meci apar accidentări, care în cele mai multe situații pot fi puse pe seama unei pregătiri precare, iar lotul s-a subțiat deja masiv după doar trei etape.

De cealaltă parte, în lotul humorenilor a fost sărbătoare. Au evoluat pe teren două echipe de frați, Daraban și Varvaroi, și deja cunoscutul tandem tată-fiu Ștefăniță și Sebastian Rusu.

Humorenii și-au permis să facă și experimente pe posturi și să facă faze individuale în unele momente.

Managerul-jucător Ștefăniță Rusu a declarat că bucuria după acest meci este ponderată, situația de la Suceava nebucurând pe nimeni.

”Diferențele acestea nu sunt semnale pozitive. Sper să nu ne relaxăm după acest meci, să rămânem mobilizați pentru că etapa viitoare vrem să învingem Bârladul. Băieții s-au adaptat planului de joc, am jucat mult cu piciorul și am terminat ca o echipă. Vreau să spun și că din cei 15 jucători de la start 11 au avut sub 21 de ani”, a declarat Ștefăniță Rusu.

La final, RC Gura Humorului a ridicat și Trofeul Bucovinei, pus în joc la toate derbiurile locale.