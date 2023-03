Marţi, 7 Martie 2023 (14:59:50)

Sportivii de la CSȘ Rădăuți au participat cu bune rezultate la Campionatul Național de Tir cu Arcul pentru juniori, care s-a desfășurat la Iași. Astfel, Tiberiu Popescu a reușit să devină campion al României la categoria de vârstă Under 13, în timp ce colega sa de club, Andra Galan, s-a clasat a treia. Tiberiu și Andra au concurat excelent și în concursul pentru echipe mixte, izbutind să urce pe prima treaptă a podiumului de premiere. Patrick Hrițcan a cucerit, de asemenea, medalia de aur la categoria de vârstă Under 15, el trecându-și în palmares și un loc doi, alături de Andreea Iacob, în întrecerea pentru echipe mixte. Un rezultat notabil au mai realizat Ioana Surmei și Robert Bilaus, care au devenit vicecampioni naționali în concursul pentru echipe mixte al categoriei de vârstă Under 18.

„Sunt rezultate foarte bune dacă stăm să ne gândim că în afară de Patrick Hrițcan, care face parte din lotul național pentru Jocurile Olimpice ale Tineretului, toți ceilalți sportivi cu care am participat la competiția de la Iași s-au aflat la primul sau la al doilea concurs din carieră. Spre exemplu, la cei doar 9 ani ai săi, Tiberiu Popescu a reușit să se impună în competiția cu sportivi mai în vârstă cu 3-4 ani decât el. Prin rezultatele obținute la Campionatul Național, noua generație de sportivi de la CSȘ Rădăuți ne face să credem într-un viitor promițător”, a declarat antrenoarea Ioana Covaliu.