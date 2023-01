Luni, 30 Ianuarie 2023 (09:00:24)

Holograf revine pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, duminică, 26 martie, de la ora 19:30, cu un concert de vis și un nou album, „Cum bate inima ta”. Una dintre cele mai iubite trupe rock din România, Holograf, va încânta publicul sucevean cu cele mai îndrăgite piese lansate în cei peste 40 de ani de carieră, dar și cu piese de pe noul album intitulat „Cum bate inima ta”.

„Vino să te bucuri de muzica pe care o iubești și care ți-a adus mereu liniște și bucurie”, este mesajul formației Holograf pentru suceveni. Referitor la piesa „Cum bate inima ta”, cântec ce a dat și titlul celui mai recent album Holograf, Dan Bittman, liderul trupei, a declarat că este vorba de o piesă „puţin dusă mai în zona asta de rock, rock-melodic”.

„La noi fiecare vine cu câte o idee, după aceea începem să le îmbunătăţim, lucrăm fiecare pe partea lui, unul face linia vocală, melodică, altul se ocupă de orchestraţie, şi aşa mai departe. Ideea a fost în primul rând să nu stăm, să nu ne descalificăm la locul de muncă, cum se spune, şi să lucrăm împreună, să ne vedem, exact lucrurile care ne făceau plăcere şi în trecut, am încercat să le facem şi acum şi aşa s-a născut piesa”, a declara Dan Bittman. Printre cele mai cunoscute hituri realizate de Holograf și pe care sucevenii le pot cânta împreună cu artiștii, la Suceava, sunt „Umbre pe cer”, „Singur pe drum”, „Ochii tăi”, „Banii vorbesc”, „Dincolo de nori”, „Ți-am dat un inel”, „Undeva departe”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, „Vine o zi...”, „Viața are gust”, „Dragostea mea”, „Cât de departe” etc.

Bilete pentru spectacolul de pe 26 martie 2023 pot fi achiziționate de pe www.iabilelte.ro .