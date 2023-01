Miercuri, 18 Ianuarie 2023 (13:23:42)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că instituția pe care o conduce a mai câștigat un proiect depus la finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice, respectiv „Renovarea energetică a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Gheorghe Flutur a spus că proiectul are o valoare de peste 13 milioane de euro (67.630.760 lei). Flutur a arătat că suprafața totală care va fi renovată este de 25.500 mp, urmând să fie realizate lucrări de reabilitare termică a anvelopei, schimbarea centralei termice pe gaz cu centrală termică pe gaz în cogenerare, schimbare boiler apă caldă de consum, montare termostate electronice în fiecare încăpere, instalare chiller climatizare și conectare la instalația de cogenerare pentru producere frig, schimbarea corpurilor de iluminat cu sisteme tip led, montarea de baterii cu fotocelulă în băi, montarea ventilatoarelor cu recuperare de căldură în încăperi, montare ventiloconvectoare, montare panouri fotovoltaice pentru iluminat, tuburi vidate presurizate pentru preparare apă caldă menajeră montate pe șarpantă, izolarea soclului clădirii, izolarea termică a conductelor de apă caldă din camera tehnică a centralei termice și schimbarea aparatelor de aer condiționat cu aparate noi. „Această modernizare va conduce la creșterea gradului de siguranță și reducerea cheltuielilor cu iluminatul și încălzirea. Reamintim că în acest an realizăm mai multe investiții la Spitalul Județean Suceava, CJ Suceava finanțând construcția unui Spital de Oncologie, cu 83 de paturi in valoare de peste 50 de milioane lei (10 milioane euro), pentru care au demarat procedurile de începere a lucrărilor, se vor schimba conductele de apă din interiorul Spitalului pentru a reduce riscul infecțiilor nosocomiale, la care se adaugă o serie de alte proiecte pentru dotare ceea ce va conduce la creșterea gradului de confort și siguranța pacienților și scăderea cheltuielilor de funcționare”, a precizat șeful administrației județene. Gheorghe Flutur a arătat că aceasta este o veste foarte bună și salută, de asemenea, aprobarea finanțării, tot prin PNRR, a proiectului de renovare energetică a sediului Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Flutur a mai precizat că în momentul de față CJ Suceava mai are un proiect aprobat, pentru renovarea energetică a sediului Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Suceava, în valoare de 1.869.120 Euro, fără TVA.