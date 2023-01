Aniversare, 80

Duminică, 15 Ianuarie 2023 (16:02:43)

Manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale au debutat la Suceava vineri, 13 ianuarie 2023, la Galeria cu Bolți de la parterul Muzeului de Istorie,cu un eveniment cultural remarcabil: vernisarea expoziției de pictură „Liviu Suhar – 80” și lansarea Albumului monografic „Liviu Suhar”, în prezența maestrului bucovinean.

Înconjurat de prieteni veniți de la Iași, Piatra Neamț, Galați, Brăila, Bistrița, din tot județul Suceava, maestrul Liviu Suhar, care pe 17 februarie 2023 va împlini 80 de ani, s-a simțit onorat și a spus că prezența atâtor prieteni îi dau un fel de imbold, „de încredere în mine însumi că trebuie să-mi văd de treabă mai departe”.

Publicul numeros a putut să admire 60 de lucrări de pictură (naturi statice, peisaje, portrete etc.), semnate de maestrul Liviu Suhar, personalitate a artei românești contemporane, realizate în ultimii trei ani, în atelierul său de la Iacobeni. A fost o întâlnire de suflet cu un artist pedagog, un om cu o personalitate complexă, care îmbină în lucrările sale tradiția cu modernitatea, cu accente figurative, punând suflet și culoare în tot ce face.

„Ce am avut de spus se află pe simeze. Am ajuns la etapa vieții mele când ascult cu mare bucurie remarcile, observațiile celor din jur, cărora le mulțumesc, pentru că sunt observatori atenți și delicați la ceea ce fac eu. Bucuria este cu atât mai mare cu cât am reușit să organizez această expoziție, să fie editat acest album. Este o onoare pentru un artist, ajuns în această etapă a vieții, să se bucure de un album cât de cât complet”, a spus pictorul.

Acesta a povestit publicului și faptul că în momentul în care și-a văzut lucrările în expoziție, pe simeze, într-un spațiu bine luminat, „am văzut explozia tonifiantă de bucurie, de culoare, de forță, de vigoare, de tinerețe, și dintr-o dată am zis, eu nu mai am 80 de ani, vorba cântecului, inima mea are 16 ani”.

Cu un zâmbet cordial, oferind căldură sufletească celor prezenți, asemeni unei îmbrățișări artistice dorite și împlinite, maestrul Liviu Suhar a mai adăugat că dacă se uită în urmă la tot ce a făcut în viață, la seriozitatea cu care s-a implicat într-o mulțime de lucruri, de activități, „pictura și actul de creație au fost și au rămas întotdeauna pe primul plan. Pur și simplu aceste lucruri erau stocate în subconștientul meu. O misiune a destinului ce trebuia dusă la îndeplinire”.

Liviu Suhar, „o valoare națională”

Gazda acțiunii culturale a fost directorul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Constantin Ursu, care a amintit că expoziția și lansarea Albumului monografic Liviu Suhar, albumrealizat la Editura Karl A. Romstorfer a Muzeului Național al Bucovinei, sub semnătura criticului de artă Maria Bilașevschi,este primul dintr-o serie de evenimente ce se vor derula pe parcursul anului 2023, în diferite locuri din țară, în onoarea împlinirii vârstei de 80 de ani de către maestrul Liviu Suhar, „care reprezintă o valoare națională”.

„Albumul,prima lucrare care tratează cronologic opera maestrului Liviu Suhar, a fost realizat prin efortul mai multor oameni: criticul de artă dr. Maria Bilașevschi, autoarea albumului, cu generozitatea și amabilitatea prof. Liviu Suhar, cu multă muncă administrativă din partea colegilor mei de la Biroul de Artă, în mod deosebit al părintelui Gabriel Herea, care cu foarte multă seriozitate a muncit la album. Le mulțumesc tuturor”, a ținut să amintească dr. Emil Ursu.

Fațete noi ale personalității prof. Liviu Suhar, și ca om, și ca artist

La vernisaj a fost prezent și Cristian Ungureanu, prorector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE) Iași, care a amintit în prezentarea sa, de cele două mandate pe care le-a avut maestrul Liviu Suhar la conducere FAVD Iași (actuala UNAGE),ca decan, în perioada 1992-2000.

„Lucrările retrospective ce se găsesc în album și lucrările noi, realizate de artistul Liviu Suhar în ultimii trei ani, și pe care le vedem pe simeze, ne uimesc și ne bucură, pentru că găsim fațete noi ale personalității, și ca om, și ca artist, și dimensiunea culturală, istorică a pământului, a neamului nostru, cea artistică, la care ne raportăm, și cea universală. Mi-aș dori să nu pierdem contactul cu tradiția, cu istoria, să nu ne prindă tăvălugul digitalizării și americanizării etc., toate aceste chestiuni care sclipesc, dar care la un moment dat nu mai au rădăcini”, a spus Cristian Ungureanu.

Tot el a completat că în lucrările realizate de profesorul și artistul Liviu Suhar, „găsim și fiorul Bucovinei, și filoanele de tradiție, și de înțelepciune, și de folclor, și de mituri, și de structuri ancestrale, arhetipale, care își găsesc o formă absolut personală, datorită demersurilor de o viață ale maestrului Liviu Suhar, de meditații pe marginea a ce înseamnă obiectul artistic, ce înseamnă tabloul, ce înseamnă un spațiu plastic, ce înseamnă elementul simbolic pe care le găsim extraordinar filtrate, rezolvate, transpuse în diverse colecții de artă”.

Liviu Suhar este „un brand cultural al României”

Curatorul expoziției, criticul de artă dr. Maria Bilașevschi, realizatoarea Albumului monografic „Liviu Suhar”, a amintit în expunerea sa că Liviu Suhar este „un brand cultural al României” și că noutatea albumului constă în faptul că este prima periodizare, cronologică și stilistică a operei sale în integralitate, cuprinzând o mare parte din ciclurile ce i-au definit creația în cele peste șase decenii de activitate.

„Albumul, apărut la inițiativa și cu sprijinul Muzeului Național al Bucovinei, prin grija managerului Emil Ursu și a lui Gabriel Herea, coordonatorul Biroului de Artă, este un demers evocator de cunoaștere a pictorului Liviu Suhar și deopotrivă a omului, în integralitatea unei existențe prin pictură, a unei profesiuni de credință ce s-a definit prin ecourile unice trasate în arta românească, prin verticalitatea cu care și-a păstrat identitatea, culturală și spirituală”.

Publicul a mai aflat de la dr. Maria Bilașevschi că creația artistului Liviu Suhar este una dintre puținele creații despre care se poate afirma, fără exagerare, că are sens. „Forma, culoarea sunt certitudini chiar și atunci când din candoare se naște neliniștea, când semnul nu se mai indică pe el însuși, când simbolul se transformă în meta-simbol iar ceea ce rămâne este artistul, etern prin creație, lăsându-i privitorului cale liberă spre revelație”, susține criticul de artă Maria Bilașevschi, care a clădit o strânsă prietenie cu maestrul Liviu Suhar în urmă cu mai mulți ani.

Albumul, de o calitate excepțională, care poate fi achiziționat de la magazinul Muzeului Național al Bucovinei, cuprinde mai multe capitole, printre care: Liviu Suhar, O viață închinată artei; Arhetipologii. Omul între imanent și transcendent; Poetica obiectului. Personificări și transfigurări; Simboluri și metamorfoze; Jurnal plastic de călătorie; Culorile Bucovinei. Retrospecții identitare; Etnografii; Variațiuni pe tema formelor muzicale; Confesiuni portretistice; Interviuri.

Distincții. Aprecieri

Prezent la vernisaj, Niculai Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, a spus că în ciuda ceții care „ne apasă” de câteva zile la Suceava, „în lucrările dumneavoastră este soare, la fel ca și în sufletul dumneavoastră, iar nouă nu ne rămâne decât să ne deschidem inimile și să primim ce ne oferiți, opera dumneavoastră, clădită în aproape 80 de ani”.

La final, pe lângă flori, îmbrățișări, felicitări, urări de mulți ani în slujba creației artistice, maestrul Liviu Suhar a primit vineri și o Diplomă de excelență din partea Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Suceava, „gest simbolic, de suflet”, diplomă ce i-a fost înmânată de artiștii suceveni Niculai Moroşan și Camelia Sadovei, dar și o plachetă din partea unor prieteni-foști colegi de la Liceul de artă din Iași (Nicolae Suciu, promoția 1975 - 1976).

Expozițiade pictură „Liviu Suhar – 80” va putea fi vizitată până pe 19 martie 2023.