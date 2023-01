E deja ceva vreme de când nu am mai avut nici ocazia, nici cheful de a scrie despre unul din marii profitori de pe urma unei imagini perfect frauduloase pe care şi-a construit-o cu tenacitate şi foarte mult tupeu de-a lungul unei cariere caantrenor în care nu a lăsat practic nimic notabil în urmă, cu excepția unui titlu naţional câştigat cu Astra Giurgiu, în 2016, a cărui semnificaţie este exact aceea a chiorului în ţara orbilor. De altfel, cercetându-i biografia pe Wikipedia, constaţi cumva stupefiat că exceptând perioada de 2 sezoane de la Giurgiu, între 2015-2017, cariera sa de antrenor începută în 2004 are înşirate nu mai puţin de 24 nume de echipe pe durata celor 18 ani! De fapt, mai puţine, fiindcă la unele a revenit după o vreme, inclusiv la cea actuală, Al-Shabab, unde a ajuns a treia oară. Ideea e că cel mai adesea la încheierea unui sezon a fost ejectat, din motive lesne de dedus dacă îi analizezi puţin performanţele, apucăturile şi vocabularul. Cum spuneam, Duumicăăsta (dacă credeţi că-l cheamă altfel, spuneţi-i cum vreţi!) reuşeşte să-şi creeze o imagine de mare performer, tobăde carte, salvator din dezastre şi aducător de trofee, el fiind însă în esenţă un lătrău nehazos, a cărui singură "calitate" este tupeul inimaginabil. Permanent frustrat pe margine, fie de adversari, fie de arbitraje, fie de mediul ostil, are veşnic ceva de revendicat: elogii pe care doar el ştie că le-ar merita, contracte care numai din răutate nu i se pun pe tavă, titluri care i se fură pur şi simplu! Când i se înfundă, bate strategic în retragere şi dălimbi în dosurile unde tocmai trăsese şuturi. Ultima reuşităîn acest sens: elogii fără număr la adresa lui Mutu, pe care îl muşcase cu entuziasm atunci când acesta a semnat cu Rapid contractul care i se răs-cuvenea numai lui Dușumică! Individul este inepuizabil în murdăria lui desăvârşită şi îmi stârneşte încă mai multă silădecât îmi stârneau pe vremuri Nașu' şi Corleone la un loc!