Prin pădurea de cuvinte

Dialog.– Iubi, ți-am făcut sarmale... apoi prăjitura ta preferată... și uite ce chiloței sexy am! – Aoleo, nevastă, iar ai lovit mașina!? - Nu, prostuțul meu drag... eu abia aștept să ajungi acasă, pentru că mi-e tare dor de tine, și vreau să te alint acolo... cum îți place ție... – Aaaaa, deci e ceva mai grav! Vine mă-ta la noi!? – Ai ghicit, iubi! – Și cât stă!? – Doar trei luni, iubi! P.S. Nu mai dispun de continuarea acestui dialog telefonic... dinspre bărbat, se auzea doar un soi de biiiip!

Țuțea.După ce a scris, de la Paris, Cioran, celebra frază: ”Țuțea e singurul geniu valah pe care l-am cunoscut în viața mea”... în România au apărut, după 1990, evident, mulțime de cărți, selecții de vorbe, povești și legende despre acest român cu adevărat genial. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că l-a rugat pe Mircea Eliade să-i cumpere garsoniera în care locuia după eliberarea din pușcărie, cu explicația: ” nu vreau să mor chiriaș, ci proprietar!”. Extrag, pe sărite, câteva idei din cartea doctorului și scriitorului Mihai Neagu Basarab (”Ultima boemă bucureșteană, 1964-1976”, Ed. Compania, 2018): ”Țuțea, bietul, ieșit din pușcărie, era un sărăntoc față de toți scriitorii la modă, dar era cel mai prizat, mai ascultat în cafenelele literare bucureștene din anii 65-76. Dar era ca un elefant într-un magazin de porțelanuri: nu se pricepea, moșul, să schimbe un bec, să repare o clanță... Cultiva paradoxul – ca umor – și îi plăcea să pună, la cafenea, această întrebare - la care, desigur, nu aștepta răspuns (deoarece e greu să dai un răspuns, chiar și azi, mai ales azi, poate... n.a.!): ”Băieți, cum e posibil ca doi italieni să bage sub masă, la cârciumă, o trupă de nemți, iar pe front, o companie de nemți să zdrobească un întreg regiment de italieni!?” Până prin 85-87, o serie de scriitori – cum ar fi Gh. Pituț, Al. Andrițoiu, Adrian Păunescu, etc. – îi publicau textele sub pseudonim, ca să-i asigure ”pâinea cea de toate zilele” marelui gânditor (care nu avea ”drept de semnătură”). E atât de trist. După 1990, abia, noi l-am descoperit pe Petre Țuțea. Care are, în memoriile, interviurile lui de final de viață, două afirmații opuse, chiar contradictorii. Prima e că a făcut pușcărie de dragul ideilor lui.....cum că trebuie să te sacrifici pentru țară. Mă tem că după ce a văzut, intuit, că după 1990, tot ”băieții deștepți” ne vor conduce, a scris cam așa: am fost un bou că am făcut 30 de ani de pușcărie pentru un popor de ...! Acum, alegeți, fiecare, ce vă place...

Pentru dame! Acum 2 zile am fost invitată la o petrecere numai cu femei şi i-am promis soţului că mă întorc la 12 noaptea. Orele treceau, noi ne simţeam bine, şampania curgea, aşa că doar pe la 3 dimineaţa m-am îndreptat spre casă, beată criţă. Tocmai când am ajuns la uşă, ceasul cu cuc, din holul casei, a început să cânte de 3 ori. Dându-mi seama că soţul meu o să se trezească şi o să-l audă, am mai făcut eu ”cucu” de încă 9 ori. Am fost tare mândră de ce idee genială am avut – chiar fiind beată pulbere – ca să evit un conflict familial. A doua zi dimineață, soțul meu m-a întrebat la ce oră am venit şi când i-am spus că la 12, nu a părut foarte surprins. Uufff, am scăpat! mi-am zis. După puțin timp, însă, mi-a spus că trebuie să ne cumpărăm un nou ceas cu cuc. L-am întrebat de ce? — Păi, astă noapte, cucul a cântat de 3 ori, apoi a zis “futu-i”, a mai cântat de 4 ori, și-a dres vocea, a mai cântat de 3 ori, s-a hlizit, a mai cântat de 2 ori, după care a râs un sfert de oră…

Love.Ca să te iubească femeile, trebuie să fii ori tânăr, ori frumos, ori bogat... ori cățel sau pisică.

Meniu.Ce beau românii, în fiecare zi din săptămână: Luni – apă. Marți – apă. Miercuri – apă. Joi – apă. Vineri – bere, vin. Sâmbătă – bere, vin, vișinată, pălincă, gin, votcă, whisky, shot-uri de tequila. Duminică – borș, zeamă de varză, antinevralgic, aspirină, limonadă.

Educație. Pe vremea răposatului era aşteptată cu multă nerăbdare prima oră anunțată de educaţie sexuală pentru cei de-a XII-a. Intră noul profesor în clasă, se face linişte şi începe ora. – Tovarăşi, uite cum stă treaba, dragostea între o femeie şi altă femeie este imorală, între doi bărbati e caz penal, între un bărbat şi o femeie mai merge, dar cea mai importantă şi mai important este dragostea de partid şi… despre asta vom discuta tot anul.

Byron(Lord). ”În vremurile în care fotografia nu apăruse încă, Byron (1788-1824) a găsit o metodă cel puțin neobișnuită de a-și aminti de iubitele lui. Păstra cu grijă mostre din părul pubian al fostelor iubite, salvate – cum am zice azi – în plicuri bine păstrate, pe care scria numele iubitei. Ei bine, în 1980, plicurile și cârlionțatul lor conținut au ajuns în posesia editurii din Londra ce avea copyrightul. După acel an...li s-a pierdut urma...” (Robert Schnakenberg, ”Viața secretă a marilor scriitori”, Ed. Art, 2021). P.S. Mare păcat...Ce fain ar fi sunat o licitație cu genericul ”flocii iubitelor lui Byron”... la bucată, ori angro...Adjudecat!

Surdă.Zece femei se întâlnesc la poarta Raiului. - Toate care v-ați înșelat soțul faceți un pas înainte! Nouă femei fac un pas în față. Sfântul Petru se uită și zice: -Voi nouă, urmați-mă. Și luați-o și pe surda asta cu voi!

Cap. La femei totul e în inimă, chiar şi capul. (Jean Paul)

Cap. Probabil că englezoaicele din epoca victoriană sufereau de mai puţine migrene „conjuncturale” decât nevestele de astăzi: până în 1884, femeile puteau ajunge la închisoare dacă refuzau să facă sex cu soţii lor. „Drepturile şi privilegiile căsătoriei” era un eufemism al vremii pentru sexul conjugal brutal, uneori de-a dreptul... violator.

Educaţie.„Educaţia este ceea ce îi face pe doi nudişti să se privească numai în ochi.” (Ovidiu Pecican)

Prevestire.”Mi-a spus cineva, dar nu mai știu cine,/Că vremea va sta și-apoi va fi bine,/Mi-a spus cineva de tine, de mine,/Că nu știu ce stea la cină ne vine.//S-avem pentru ea paharele pline,/Că nu știi ce vrea și nu știi când vine,/Mi-a spus cineva, dar nu mai știu cine,/O stea va cădea...De mine, de tine?” (Adrian Păunescu)

Malpraxis.O femeie a dat în judecată spitalul unde fusese internat soţul ei, deoarece, în urmă tratamentului pe care l-a primit acolo, el şi-ar fi pierdut complet interesul pentru sex. „Tot ce am făcut a fost doar să-i corectăm vederea!” a răspuns doctorul.