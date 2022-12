Vineri, 9 Decembrie 2022 (14:30:43)

"Cel puțin de Crăciun, să fim mai buni și să credem în minuni!" a fost sloganul acțiunii caritabile demarate de Grădinița cu Program Prelungit "1-2-3" din cartierul Burdujeni, Suceava, joi, 8 decembrie.

Cadrele unității au organizat, pe aleea din fața grădiniței, un Târg de Crăciun pentru a strânge bani pentru tratamentul medical al lui Ștefan, un copil în vârstă de 9 ani, din Suceava, diagnosticat, la începutul lunii octombrie, cu leucemie.

"Prin acțiunea noastră sperăm să fi adus un strop de bucurie și speranță familiei lui Ștefan, o familie frumoasă, unită și puternică, o familie deosebită cărora le transmitem toate gândurile noastre bune și susținere emoțională. În desfășurarea acestei activități am avut alături oameni dragi, empatici, darnici, generoși și calzi. Este vorba de părinții preșcolarilor de la G.P.P <1-2-3> Suceava, din partea cărora am avut parte de sprijin și implicare la cote mari, persoane din cartierul Burdujeni care au călcat pragul târgului nostru, dar și elevi ai Școlii Gimnaziale <Miron Costin>, foști preșcolari ai grădiniței noastre, care din puținul lor, au ales să se alăture cauzei noastre. Cu sprijinul și din bunătatea dumnealor, am reușit să adunăm suma de 11.574 lei. Un gest mic, pentru o cauză mare! Mulțumim părinților și tuturor celor care au ales astăzi să fie Moș Crăciun pentru Ștefan!" au transmis cadrele didactice de la G.P.P. „1-2-3” Suceava.

Activitatea a fost desfășurată în cadrul proiectului inițiat de Inspectoratului Școlar Județean Suceava - "Omenia", "Moș Crăciun vine la grădiniță".