Miercuri, 23 Noiembrie 2022 (12:47:58)

Casa Municipală de Cultură Rădăuți va găzdui, în perioada 1-4 decembrie, a șasea ediție a unicului festival de pian la patru mâini din țară „Klavier Art Duo Festival”, care are programate patru seri de concerte în care vor evolua renumite duo-uri pianistice din țară și invitați de peste hotare. Potrivit comunicatului primit la redacție, festivalul va debuta joi, 1 decembrie, la ora 18.00, cu recitalul „Imagini Românești” dedicat Zilei Naționale a României, recital susținut de Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu. În program sunt lucrări semnate de George Enescu, Mihail Jora, Sabin Drăgoi, Leon Klepper, Liviu Comes, Alexandru Pașcanu și Marius Sireteanu. În ziua a doua a festivalului, vineri, 2 decembrie, de la ora 18.00, seara tinerilor în festival, „Înălțimi pe portativ...la două și patru mâini” vor fi prezentate de elevi laureați la concursuri naționale și internaționale de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, coordonați de prof. dr. Corina Răducanu, prof. Adriana Iftimiu și prof. Laura Pintileasa. Sâmbătă, 3 decembrie, la ora 18.00 va fi „Invitație la Vals”, cu pianiștii Daria Tudor & Florian Mitrea. Recitalul propune lucrări de referință din literatura pianului la patru mâini, o incursiune muzicală ce pornește din perioada romantică și ajunge la muzica românească și colindele specifice sărbătorilor de iarnă. Cei doi artiști concertează pe marile scene ale lumii și predau la două dintre cele mai prestigioase universități, Universitatea de Arte UDK din Berlin și Royal Academy of Music din Londra. În ultima zi a festivalului, duminică, 4 decembrie, de la ora 18.00 va fi „Caleidoscop muzical”, în interpretarea duo-ului pianistic Karina Șabac & Toma Popovici, doi muzicieni cu o bogată activitate concertistică și pedagogică de la Universitatea Națională de Muzică din București. Veți putea asculta lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Francis Poulenc, Serghei Rachmaninov și Aram Haciaturian. Concertele sunt prezentate de muzicologul Loredana Baltazar, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.Organizatorii festivalului sunt Primăria Rădăuți, Casa de Cultură Rădăuți și Asociația Klavier ART, în parteneriat cu Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava.