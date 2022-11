Miercuri, 23 Noiembrie 2022 (15:48:37)

O delegație din Suceava a participat recent la o conferință internațională desfășurată la Parlamentul European din Bruxelles. Este vorba de conferința finală din cadrul proiectuluiErasmus+ „YoPeVa – Young People with Values”,organizată la Parlamentul European, cu participarea unei delegații a Asociației Consultanților în Dezvoltare Comunitară România, unul dintre cei șapte parteneri europeni responsabili de atingerea obiectivelor YoPeVa.

Președintele asociației, suceveanul Petru-Vasile Gafiuc, vicepreședintele Carmen Podani și coordonatorul de proiecte Ionuț Ruști au fost însoțiți de Anca Crăciun, președintele Asociației „Freamăt de Speranță” din Câmpulung Moldovenesc, alături de fiul acesteia, poetul Sebastian Crăciun (Centrul de Recuperare Bucovina). „Printre numeroasele sale talente, Sebastian s-a remarcat de-a lungul anilor drept un orator cu adevărat iscusit și, astfel, a acceptat cu multă bucurie invitația de a transmite un mesaj în Parlamentul European, din perspectiva unui tânăr care nu s-a lăsat niciodată descurajat din cauza condiției sale medicale (tetrapareză spastică)”, a explicat Petru-Vasile Gafiuc.

„Sunt aici să reprezint o altă categorie de tineri și un alt tip de viață”, a spus Sebi Crăciun, „pentru că viața cu paralizie și orice altă dizabilitate, de altfel, este diferită [...], iar din punctul meu de vedere și al comunității din care provin, viața e frumoasă și ar putea fi și mai bună, dacă societatea ar fi mai <deschisă>. Și prin aceasta nu mă refer doar la corectitudinea politică. Avem nevoie de eforturi reale de integrare, compasiune și acceptare pretutindeni”.

Coordonatorul de proiecte din partea Fundației Esplai,Sergi Alegre, a luat cuvântul în deschiderea conferinței, urmat de Jordi Solé, vicepreședintele grupului Green-ALE, și Francisco Loras, managerul proiectului YoPeVa, care a prezentat publicului contextul apariției acestei inițiative europene și importanța sa în lumina schimbărilor care au loc pe piața muncii.

YoPeVavizează dezvoltarea unui instrument european care să permită formarea incluzivă a tinerilor în afara structurilor și standardelor sistemului educațional, oferindu-le un sistem solid de valori și integrându-i pe piața muncii cu abilități și competențe adecvate. Despre modelul promovat de acest proiect Erasmus+, invitații au aflat mai multe informații de la Carmen Podani, delegat al Asociației ACDC România.

· În sprijinul copiilor și tinerilor vulnerabili

De la delegația suceveană am aflat și noi că „Jove amb Valor”este un exemplu de bună practică dezvoltat în Spania de către Fundația Esplai, care își are originile în Brazilia, acolo unde a fost implementat timp de 25 de ani, sprijinind peste două milioane de persoane. „Programul se adresează tinerilor NEETs (vulnerabili), cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, oferindu-le oportunitatea de a-și descoperi și explora talentele, prin împuternicirea lor și valorificarea propriilor aptitudini. În practică, acest lucru se transpune sub forma unor contracte plătite, desfășurate pe o perioadă de un an, care combină experiența profesională și formarea pe piața muncii în cadrul unei companii, cu o rată de incluziune de 75%”, a completat Petru-Vasile Gafiuc.

Președintele organizației lider din Spania,Josep Gassó, a vorbit despre experiența implementării acestui model în ultimii cinci ani în Catalonia, iar Adair Mera, reprezentatul oficial al Fundaçao Pro-Cerrado, a exemplificat beneficiile aduse în primă fază în comunitatea braziliană.

Luând cuvântul în plen, președintele Asociației ACDC România, Petru-Vasile Gafiuc, a subliniat la rândul său importanța includerii tinerilor vulnerabili în strategiile de dezvoltare națională și locală, aceștia fiind o resursă de valoare în comunitate. „Finanțarea activităților de formare la locul de muncă ar trebui să fie o măsură sprijinită imediat și printr-un mecanism simplu de evaluare a competențelor. Aceasta este menirea consorțiilor: să propună măsuri inovative de implementare a politicilor publice de ocupare”, a mai adăugat Petru-Vasile Gafiuc.

Proiectul, care se va încheia în luna decembrie a acestui an, urmărește extinderea oportunităților de angajare și implicit reducerea deficitului de forță de muncă, prin acțiuni care încurajează creșterea participării pe piața muncii a tinerilor, precum și a numărului de acțiuni care țintesc incluziunea socială a acestora. YoPeVa se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, sub coordonarea Fundației ESPLAI (Spania), în parteneriat cu Universitatea din Barcelona (Spania), Vuxenutbildningen Boras (Suedia), Asociația ACDC (România), CESIE (Italia), Stichting Business Development Fiesland (Olanda) și Fundacao da Juventude (Portugalia).