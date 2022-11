Vineri, 4 Noiembrie 2022 (15:16:44)

Prin tradiție, în fiecare toamnă, elevii liceelor sucevene obișnuiesc să-i primească în rândurile lor pe bobocii de clasa a IX-a, joi seară fiind rândul celor de la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava să organizeze cel mai așteptat eveniment al începutului de an școlar - Balul Bobocilor. Spectacolul a fost găzduit de Casa de Cultură.

Probele bobocilor și momentele artistice, în concordanță cu tematica Balului “Peaky Blinders”, i-au făcut pe spectatori să îi urmărească cu atenție și încântare timp de aproape 2 ore, timp în care spectatorii au râs la scenetele susținute cu talent, au ascultat muzică și au dansat după coregrafii bine realizate, completate de ținutele cu aer vintage.

În prim-plan au fost talentații elevi de clasa a IX-a care au dovedit putere de muncă, voință, curaj și talente nebănuite, impresionând la toate probele la care au fost supuși și punând în dificultate decizia juriului.

18 elevi de clasa a IX-a (9 perechi) s-au înscris în competiţia pentru titlurile de Miss și Mister Boboc 2022: Ionela Caraiman, Simina Teodora, Georgiana Onofrei, Alexandra Semeniuc, Gabriela Hrib, Sorina Lungu, Roxana Iorga, Sidonia Nicanău, Gretty Corniciuc, Sebastian Costăchel, Lucian Ionascu, Paul Tănăselea, Mario Achihăei, Sufyan Constantinescu, Andrei Maxim, Rareș Mihalache, Constantin Drăgoi, Rareș Ungureanu.

Adolescenții au parcurs mai multe testări pentru a intra în grațiile juraților și pentru a-și adjudeca titlurile de Miss și Mister ale celei mai noi generații de elevi de la „Petru Mușat”.

Momente artistice cu ecou în rândul spectatorilor

Momentele de respiro dintre probele bobocilor au fost punctate de invitați de seamă care s-au bucurat de interacțiunea cu publicul. De altfel, întreg spectacolul a fost interactiv. De remarcat scenetele susținute de elevii colegiului - “În tren” și “Băieți de oraș” - care au demonstrat muncă asiduă și pasiune.

Spectacolul a avut același ecou și în rândul invitaților, elevi din clasele a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială “Ioan Băncescu” Adâncata, Școala Gimnazială Bosanci, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni.

What’s Up, un artist cu notorietate în rândul adolescenților, a fost invitatul special al serii.

Finalul spectacolului a reprezentat un bun prilej pentru prezentatori, Titianu Petronela, Tocariu Beatrice, Brezan Claudiu și Ilisoi Alexandru, să aducă mulțumiri speciale organizatorilor și profesorilor coordonatori Serediuc Anca și Sofian Elena, directorilor prof. dr. Maria Teodoreanu și Niculina Ciosnar, profesorilor diriginți implicați și sponsorilor.

Miss și Mister Boboc 2022 - Gretty Corniciuc și Paul Tănăselea

După câteva ore de concurs au sosit și mult așteptatele rezultate.

Titlurile de Miss și Mister Boboc al Colegiului Tehnic „Petru Mușat” 2022 au fost adjudecate de Gretty Corniciuc și Paul Tănăselea.

Miss și Mister Popularitate au fost desemnați Ionela Caraiman și Lucian Ionașcă, aceștia fiind nominalizați atât de juriu, cât și de publicul care a votat pe Instagram.

Miss și Mister Talent au fost Simina Teodora și Sufyan Constantinescu.

Impresii ale participanților

„A fost o experiență plăcută, aș mai face asta încă o dată! M-am distrat împreună cu ceilalți participanți, cu organizatorii, aceștia au fost extraordinari și în final toate eforturile au meritat”, a menționat Sufyan Constantinescu, elev în clasa a IX-a B.

Colega sa de competiție Gabriela Hrib, din clasa a IX-a D, a mărturisit la rândul său: „Balul a fost o experiență minunată și de neuitat, pe care aș mai repeta-o dacă aș mai putea. Am legat prietenii foarte frumoase și am găsit oameni calzi și frumoși. Chiar daca nu toți am câștigat ceea ce am vrut sau visat, am câștigat experiență și prietenii foarte frumoase”.

Redăm în continuare și alte impresii ale celor implicați în spectacolul de joi: ”Balul a fost o experiență minunată și nu am să o uit niciodată deoarece a fost o zi specială pentru mine. Eu am câștigat niște amintiri de neuitat și am să le transmit mai departe” (Alexandra Siminiuc – IX B); „Din punctul meu de vedere, a fost un bal reușit, datorită zilelor/orelor de pregătire intensă!” (Sebastian Costăchel – IX A); „A fost o experiență care mi-a schimbat felul de a relaționa cu ceilalți, spectacolul a ieșit perfect și noi toți am reușit să formăm prietenii prețioase!” (Rareș Mihalache – IX D); „Din punctul meu de vedere, ca prezentator, a fost o experiență minunată, am legat prietenii noi cu oameni deosebiți. Deși am avut foarte multe emoții, publicul ne-a susținut, un public foarte cald, ne-a fost alături în fiecare moment. O experiență unică, de neuitat” (Beatrice Tocariu – XII B).