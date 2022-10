Luni, 10 Octombrie 2022 (14:08:59)

Social-democrații suceveni îl acuză pe președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, că își asumă din nou merite pe care nu le are. PSD Suceava a transmis un comunicat de presă în care acuză faptul că președintele CJ Suceava s-a transformat în purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) „și asta nu de ieri, de azi, ci de câțiva ani”. „Altfel nu ne putem explica de ce la orice investiție pe care această companie de stat (aflată în subordinea Ministerului Transportului) o finalizează în județul nostru, domnia sa este imediat acolo, însușindu-și la capitolul imagine proiectul respectiv, de parcă ar avea vreo atribuție în acest sens. Nu are! Atunci când vine vorba de infrastructura rutieră, președintele Consiliului Județean se ocupă de infrastructura rutieră județeană, adică de drumurile județene. Nu de drumurile naționale, nu de autostrăzi etc. Nici măcar drumurile comunale nu intră în atribuțiile domniei sale, ci doar cele județene. Acolo are atribuții, acolo are putere de decizie, de drumurile respective trebuie să se ocupe. Doar că atunci când nu te poți lăuda cu munca ta, este mai ușor să te lauzi cu munca altora”, se spune în comunicat.

PSD Suceava arată că același lucru s-a întâmplat cu modernizarea ultimului tronson de drum de pe DN 17, de la Podu Coșnei și până la intrarea în comuna Poiana Stampei, pe care CNAIR l-a finalizat săptămâna trecută. Social-democrații au precizat că pentru aceste lucrări președintele CJ Suceava nu a avut nici o contribuție, ci doar a apărut la finalizarea investiției, a făcut fotografii și a dat declarații de presă. „Așa lumea are impresia că domnia sa chiar lucrează în folosul județului nostru, uitând să se mai uite la starea drumurilor județene, de care dl președinte chiar trebuie să se ocupe și care se află într-o stare dezolantă de ani de zile. Dacă sucevenii s-ar uita în direcția drumurilor județene ar remarca că acestea nici măcar nu sunt pregătite pentru sezonul de iarnă. De asemenea, ne <bucurăm> de reparații nefinalizate, de marcaje și semne de circulație lipsă, plus că nici măcar nu știm care e stadiul realizării drumurilor județene aprobate spre finanțare tot în guvernarea PSD, acum câțiva ani, prin programul PNDL 2”, a se mai spune în comunicatul PSD.

Social democrații au mai transmis că dacă o persoană își renovează apartamentul, nu e meritul președintelui Consiliului Județean, ci al proprietarului locuinței respective. „Drept urmare, fiecare trebuie să-și vadă de fișa postului, să facă ce are de făcut și să folosească timpul avut la dispoziție mai puțin la poze și mai mult la muncă. Înțelegem că e ușor să-ți faci imagine pe munca altora, dar ar fi mult mai folositor pentru locuitorii județului Suceava dacă președintele CJ s-ar lăuda cu propriile realizări, nu cu ale altora. Numai că, așa cum ne-a învățat în ultimii ani, „realizările” respective rămân numai la stadiu declarativ, sau pe pliantele electorale, județul Suceava dezvoltându-se mai mult din mila Domnului, decât din fapta omului”, se mai spune în comunicatul biroului de presă al PSD Suceava.