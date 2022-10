Cred că a venit vremea să nu mai afișez politețea acea de ziar, chiar dacă de multe ori cuvintele erau străvezii. Părerea mea dintotdeauna a fost că individul numit Becali G. e de o prostie abisală. În absolut, nu doar la fotbal, prostie de-aia de-a făcut-o Ion Creangă de basm (”Prostia omenească”). Vasăzică, vrei să fii cât mai sus în campionat ca să joci în cupele europene, unde te vede lumea și deci poți crește prețul jucătorilor (scopul declarat al ipochimenului fiind banii, banii și iar banii), iar când ajungi în Europa nu bagi jucătorii ăia ca să-i menajezi pentru campionat, pentru că acolo trebuie să ajungi cât mai sus, ca să joci apoi în cupele europene, ca să... etc, etc. Mult lăudatul om de afaceri, ca s-o lămurim și pe-asta, a îngropat cam orice afacere normală în care s-a băgat. Altfel, a avut noroc la începuturi cu piață de desfacere printre fotbaliști, l-a luat și de naș pe Hagi, așa că a avut capital pentru mișmașuri cu terenuri, bazate pe tunul ăla cu Armata, pentru care a făcut și pușcărie. La așa ceva îl duce mintea, dar în vremurile de azi o altă ascensiune de tipul ăsta n-ar mai fi posibilă. Ideea de a ni-l băga în case pe acest personaj, am mai spus-o, a fost a deontologului Costi Mocanu, ca șef de știri sportive la ProTV. Rețeta pentru îndobitocire: zilnic filmare cu logoree specifică, apoi spargerea în bucăți a filmării, după care știrile cu număr par sau impar, după caz, erau cu Becali. Ori începeau cu el, deci știrile 1,3,5 etc, ori se făcea o concesie unui eveniment deosebit și era ”retrogradat” la 2,4,6 etc. Zi după zi, după zi, după zi, sportul era strecurat printre știrile cu Becali, până au preluat toți rețeta. Și azi, după atâta timp, le mai pică unor realizatori băluța din gură pentru o intervenție în direct cu ”marele finanțator”. Cândva, fostul Telekom Sport îl interzisese pe post, dovadă că se puteau face emisiuni sportive și fără mascotă. Perioada aseptică a fost cea în care niște gratii au făcut ca televiziunile să ne reintre în grații. Dar după asta și după retragerea anunțată din viața publică, aia care a ținut cât ai silabisi tot-dea-u-na, s-a revenit la ”normal”, cu apariții la toate televiziunile de sport, oricând vrea stăpânul din Pipera. Ba chiar urmașa lui Telekom i-a angajat trompeta, adică un slujbaș capabil de orice pentru a-i propaga rapănul, inclusiv să-l arunce în derizoriu pe Duckadam, cel mai cunoscut jucător de la Steaua, clubul din care FCSB se revendică îndărătnic.

Altă neghiobie exemplară a lui Becali a fost aia cu scumpirea biletelor, ca apoi să le semi ieftinească, iar acum, după înjosirea din Danemarca, să se roage practic de suporteri să vină la stadion, promițând că bagă titularii! De ce ar fi interesați oamenii de o competiție pe care clubul nu o onorează, și la preț de ”conferință”? Despotul neluminat e incapabil să facă diferența dintre oameni și oile lui de muls.