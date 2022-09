Joi, 29 Septembrie 2022 (18:47:45)

Vineri, 30 septembrie 2022, în sala Teatrului „Matei Vișniec” din Suceava, la ora 10, ne vom vedea la deschiderea Festivalului Național de Poezie „Nicolae Labiș“, Ediția a 54-a.

Mergem să deschidem ferestrele și casa-muzeu a lui Nicolae, mai vie ca niciodată. An de an, toamnă de toamnă, de peste 54 de ani, la Mălini, când bruma mușcă din frunzele cărnoase ale copacilor încremeniți ca niște statui alegorice, ce-și leagănă tâmplele sub nouri grăbiți, Nicolae se întoarce acasă cu siguranță. Nicolae evadează din statui și umblă printre noi. De aceea noi îi deschidem larg ușa casei și toate ferestrele din sanctuarul inimii. Așa îi tezaurizăm noi memoria, în vecii vecilor, sub Steaua Polară. E toamnă, gata, a așteptat destul, Nicolae ne trimite scrisori prin culorile în delir ale pădurii.

Dragi prieteni, vă mulțumim frumos tuturor celor ce veți fi alături de noi la ediția din acest an. Vă invităm pe toți, chiar și pe cei mai fanatici iubitori de poezie sau seduși de literatură bună. Așteptăm, cu tot devotamentul, membrii Societății Scriitorilor Bucovineni de oriunde pentru a fi din nou împreună. Ne-am pregătit temeinic cu cele mai bune poezii și cu surprize. Poate fi o întâlnire literară magică. Eveniment nou în arhitectura festivalului - Cea mai bună carte de poezie a anului 2021. Va fi un eveniment redutabil. Nu este nevoie de rezervare! Ave vouă, bravi și mândri cititori! Ave vouă soldați din tranșeele scrisului.

Un nou festival, un nou capitol în istoria literaturii române, în sanctuarul poeziei române contemporane

În numele lui Nicolae Labiș!

Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș” este o sărbătoare perpetuă. Festivalul a fost dintotdeauna o provocare, un promontoriu de unde competiția dură poate naște valori și construi cariere, care, la rândul lor, vor îmbogăți acest patrimoniu adunat în decenii. Acest festival, prin tradiția sa spectaculoasă, poate construi chiar catedrale. În cadrul acestui eveniment cultural remarcabil descoperim mereu inovația, experimentul literar, nostalgiile clasice, fibra sănătoasă a clasicismului. Se regăsesc, din plin, sensul poeziei, valoarea ei terapeutică și creatoare de valori, poezia devenind emoție pură călătorind printre gândurile frumoase și prin neliniștile din inimile tuturor celor care îşi îndreaptă pașii și tăcerile într-un pelerinaj sub cupola toamnelor, într-un pelerinaj literar, în fiecare septembrie sau octombrie, la Suceava, Fălticeni şi Mălini ca pe o axă a rezistenței în Poezie. Prin fiecare capitol al acestui festival se scrie, se dăltuiește, cu metafore, cuvinte trudite și verbe PUTERNICE, viclene, intransigente, cu vise adunate ca niște comori o nouă pagină în istoria literaturii române, în cartea literaturii române contemporane. Descoperirea de noi talente în lumea scrisului ne asigură, ne încurajează să credem că ziua de mâine pentru literatura română poate cuprinde sub armura ei vulnerabilă speranța că va rezista cu demnitate și cu eroism.

Program

Deschiderea festivalului – Alocuțiuni

LECTURI PUBLICE DE POEZIE

Participă invitații speciali.

Eveniment nou în arhitectura festivalului - Cea mai bună carte de poezie a anului 2021. Va fi un eveniment redutabil.

Anul acesta s-a petrecut un eveniment inedit!

Bucovina este ca o catedrală imensă, iar Munții Stânișoarei străjuiesc acest templu, sunt turlă lucrată direct din cer. Când mai erau câteva zile până la ediția a 54-a a Festivalului Național de Poezie „Nicolae Labiș” unii iubitori de poezie au venit mai devreme și au colindat ținuturile de legendă ce i-au sedus pe românii ce știu și simt să decripteze miracolul. Zilele trecute, chiar de la poarta casei poetului din Mălini, în memoria lui Nicolae, chiar din lăcrimatul durut al zorilor, imediat ce s-au ridicat valurile de ceață de peste păduri, pe parcursul a 6 ore, au luat în piept ”Drumul Talienilor” până sus, sus, sus pe acoperișul de smarald al pădurilor Bucovinei, Munții Stânișoarei.

Acolo, străpungând trufașă, cerul, ”Crucea Talienilor”, încremenită și friguroasă, păzea orizonturile până spre Pietrele Doamnei și Ceahlău, care se vedeau destul de clar în depărtări prin aerul limpede și printre razele biciuite ale unui soare domol de septembrie.

Jos, mai jos, peste această creastă, se vedea, prin filtrele și ecranele luminii odihnite în inimi, ca în filigranul dintr-o ilustrată mai veche, Borca, ținutul Neamțului. Câteva decupaje sunt la dispoziția voastră pentru a vă provoca la o călătorie și la poezie. Sâmbătă, 1 octombrie, acest tezaur risipit va fi amintit și tezaurizat în numele lui Nicolae.

Scriitorul Ioan Manole