Joi, 29 Septembrie 2022 (18:16:49)

Formația CSM Suceava, care a revenit după o pauză de 12 ani în elita voleiului masculin din țara noastră, va debuta în noul sezon competițional cu un meci în Cupa României. Adversara echipei pregătite de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc va fi o altă formație de primul eșalon, Universitatea Cluj, partida urmând să se desfășoare sâmbătă, cu începere de la ora 13.00, în sala Liceului cu Program Sportiv.

„Este cea mai accesibilă echipă pe care o putem întâlni, dar este o echipă care an de an a jucat în prima ligă. Are alt ritm, dar eu zic că le vom face viaţa grea clujenilor în meciul de sâmbătă”, a declarat antrenorul Tudor Orăşanu.

Referitor la campionat, tehnicianul sucevean a precizat că obiectivul formației sucevene este menținerea în prima divizie.

„După 12 ani, suntem din nou la nivelul la care am visat. E un nou început de drum şi ne dorim foarte mult să rămânem în prima ligă, chiar dacă istoria ne arată că primul an este foarte greu pentru echipele nou-promovate. Avem potenţial foarte mare, avem nişte tineri foarte talentaţi, dar la acest nivel este nevoie şi de experienţă, iar la acest capitol am reuşit deocamdată să-l transferăm doar pe Lucian Tofan, un fost internaţional, care în ultimele sezoane a evoluat în ligile inferioare din străinătate. De asemenea, avem foarte mult de muncit la partea mentală şi la disciplina tactică. Scopul este ca publicul din Suceava să vadă din nou un spectacol voleibalistic de primă ligă, iar noi să contribuim cât mai mult la acest spectacol. Important este să prindem cât mai repede ritmul competiţiei”, a precizat Orăşanu.

Acesta a fost completat de secundul Vasile Moșuc: „Pe lângă menţinerea în prima divizie, mai avem un obiectiv: să creştem de la joc la joc, să prindem experienţă. Avem mulţi jucători care nu au luat contactul cu prima ligă şi ne aşteaptă nişte meciuri foarte grele”.

La rândul său, directorul adjunct CSM Valerică Gherasim a amintit că voleiului are o tradiţie de 50 de ani la Suceava. „Avem ambiţii să rămânem în prima divizie, pentru că voleiul este un sport de tradiţie în Suceava. Ne-am descurcat cu brio în amicale cu o echipă tânără, dar mai trebuie unele mici ajustări”, a spus Valerică Gherasim.

În final, antrenorul Tudor Orășanu a ținut să mulțumească pentru sprijin Consiliului Local.

„Fără finanţarea Primăriei, nici măcar nu ne puteam gândi la participarea în prima diviziei. Am promit recent o primă tranșă de 50.000 de lei din suma care ne-a fost promisă și sunt sigur că proiectul pe care îl avem se va derula fără probleme până în decembrie. Am vrea ca şi Consiliul Judeţean să susţină voleiului sucevean”, a conchis Tudor Orăşanu.

Din mediul privat, echipa de volei CSM Suceava se bucură de sprijinul unor sponsori precum Bazzil, Assist Software, SUCT şi Celestin.