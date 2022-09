S-a mai terminat o campanie de necalificare. Nu se mai ştie a câta. Sigur e doar că indiferent de numele competiţiei, fie că e vorbade Campionatul European, de cel Mondial ori de ultimagăselniţă, aiureala asta de Liga Naţiunilor, nu mai suntem în stare de a depăşi pe nimeni, ba chiar, după cum arată clasamentele de la sfârşitul acestei ediţii de Nations' League, am retrogradat în penultima grupăvalorică, aşa-numita Liga C, echivalentul la nivel continental al Diviziei C de la noi din bătătură. Asta ne dorim, asta avem: un fotbal făcut la plesneală, condus de nişte neisprăviţi doar avizi de funcţii, cu preşedinţi de club (porecliţi "investitori", dar care nu investesc niciun leu în cluburile pe care le încălecă şi pe care le folosesc doar caspălătorii de bani pentru averile lor ilicite) care văd în activitatea asta fie o pavăză pentru activităţile ilicite, fie o cale de a promova în societate (au ajuns primari, parlamentari, chiar şi europarlamentari, ori aţi uitat de ciobanul Becali, ajuns la Bruxelles înainte de a deveni puşcăriaş în ţară!?), cu fotbalişti "vopsiţi" spre a fi vânduţi camarfăde supercalitate, când ei sunt de fapt rebuturi, cu antrenori pentru care şcoala aia puţină care se cere (adică Bacalaureat, şi atât!) este un handicap insurmontabil, drept pentru care fac şcoala de profil pe la Chişinău sau naiba mai ştie pe unde, unde şi o clasă mai mult ca trenul e arhisuficient. Pe cine naiba să mai mire atunci că în fruntea (ei, eu aş zice că nu în fruntea, ci în... dosul!, dar aşa-i vorba) Federaţiei e proţăpit unul care în viaţa lui n-a văzut un meci până să fi fost ales, şi care aduce la Naţională toţi neisprăviții lumii, de la nemţi drogaţi (eram Daum altceva!?),până la tolomaci fără vreo reuşită în cei câţiva ani de când se prefac antrenori (da, da, Iordănescu!)? În plus, cică tre' să şi rămână, dacă tot ne-a retrogradat! Ei, abia asta e culmea tupeului şi a nesimţirii, şi la Burleanu, şi la Iordănescu! Băi golanilor, asta-i echipa noastră, că o cheamă România, nu a unei găşti de neisprăviţi cavoi. De ce nu îi gonim că pe hoţi pe ăştia şi pe toţi ceilalţi care ne-au adus de la locul 5 în lume în 1994 la locul 41 pe mandatul lui Mirel Rădoi, de unde Iordănescu (că doar n-o fi mai prost!) ne-a mai coborât încă 13, până pe 54, unde suntem azi. Huooooo!