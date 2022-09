Soția suceveanului mort în accidentul din Bulgaria a scăpat cu viață, dar are picioarele amputate și are nevoie de ajutor

Joi, 29 Septembrie 2022 (12:57:38)

Familia din Ipotești implicată într-un groaznic accident rutier în Bulgaria, pe autostradă, la finele lunii iulie, are mare nevoie de ajutor. Dacă bărbatul a decedat pe loc, soția sa a scăpat cu viață, însă din păcate are picioarele amputate. Femeia, care are de crescut o fetiță în vârstă de 4 ani (care se afla și ea în mașină și a scăpat fără leziuni), a fost și ea în stare foarte gravă, în comă, însă din fericire a putut fi salvată.

Reamintim, pe scurt, faptul că soții Silviu Gabriel Ilie și Crina Florinela mergeau în vacanță în Grecia, cu fetița în vârstă de 5 ani. Bărbatul era la volanul unui VW și era șofer profesionist de aproximativ 20 de ani, având o experiență foarte ridicată la drumuri lungi.

După miezul nopții, suceveanul de la volan a pierdut controlul asupra mașinii, aceasta a intrat în derapaj și s-a izbit, din lateral, de parapetul autostrăzii. Pentru că balustrada era ruptă, ghinionul teribil a făcut ca bucata metalică să intre în mașină, prin dreptul locurilor de față. Așa se explică violența extremă a accidentului. Șoferul a murit pe loc, iar soției, aflată pe locul din dreapta, balustrada i-a străpuns picioarele. Dacă acea balustradă nu ar fi fost ruptă accidentul era probabil unul doar cu pagube materiale.

Fetița, aflată pe bancheta din spate, nu a pățit nimic, fapt care demonstrează că acea bucată de balustradă intrată prin mașină a determinat imensa tragedie.



După cum au transmis cei de la Fundația ”Sânge pentru România”,

după o lungă spitalizare în Sofia, Florinela a ajuns de câteva zile în România și este internată la Spitalul din Fundeni.

Femeia are nevoie de o grefă la picior și de două proteze pentru membre pentru a reveni la o viață cât de cât normală.

”Haideți să punem mână de la mână să o ajutăm să își procure protezele necesare, să îi redăm șansa de a merge, să îi redăm parțial ceea ce accidentul i-a răpit.

Pentru toți cei care doresc să ajute, vă punem la dispoziție conturile Fundației noastre. Notați la descriere ' PENTRU FLORINELA'

***Toate sumele vor ajunge integral la mămica supraviețuitoare, Fundația noastră nu percepe comisioane cazurilor pe care le susține.

Sumele pot fi direcționate în contul Fundației Umanitare Nord 2001, deschis la Unicredit Bank Suceava:

RO13 BACX 0000 0032 4475 3000, în Lei

Sau

RO83 BACX 0000 0032 4475 3001, în Euro, Cod SWIFT/BIC : BACXROBU

și pe site-ul Fundației www.funord2001.ro, direct cu cardul

Pentru firmele care doresc să contribuie vă punem la dispoziție contract”, au transmis cei de la Sânge pentru România.