Luni, 19 Septembrie 2022 (11:15:37)

Doar 2.041 de doze de vaccin Hexacima, împotriva poliomielitei, difteriei, tetanosului, pertussisului, hepatitei B şi Haemophilus influenzae a trimis Ministerul Sănătății la Direcția de Sănătate Publică Suceava, în condițiile în care pe listele de așteptare ale medicilor de familie se află peste 8.000 de copii care până acum nu au fost imunizați deloc sau au fost imunizați parțial împotriva acestor boli grave. Criza vaccinurilor durează de aproape un an și oficiali ai Ministerului Sănătății au declarat în mai multe rânduri că se va rezolva în septembrie. Din păcate, tranșa de vaccinuri venită acum la DSP Suceava nu acoperă decât o mică parte din necesar. Medicul de familie Florentin Haidamac a declarat, luni, că pe lista de așteptare are 70 de copii care au nevoie de vaccin hexavalent, dar din informațiile pe care le are va primi maximum 25 de doze. „Le voi folosi pentru a vaccina copiii care nu au fost vaccinați deloc. Probabil așa vor proceda și ceilalți colegi”, a afirmat dr. Haidamac.

Pentru copiii catagrafiați anul acesta în județul Suceava sunt necesare 11.000 de doze de vaccin hexavalent, pe care DSP le-a solicitat de la Ministerul Sănătății. În luna mai a primit 2.200 de doze de la minister și 500 de doze prin transfer de la DSP București, iar acum alte 2.041 de doze. Purtătorul de cuvânt al DSP Suceava, Gabriela Băncilă, a declarat că distribuția vaccinului către medicii de familie a început și se face „proporțional la toți medicii care au copii catagrafiați”, adică 224 de medici de familie. Fiecare va primi 25-30% din necesar.

Vaccinul hexavalent Hexacima se administrează la 2, 4 și 11 luni de viață și se completează cu rapel la 6 ani cu vaccin tetravalent (fără componentă pentru Haemophilus influenzae și hepatita B).