Luni, 19 Septembrie 2022 (13:57:50)

Primăria municipiului Suceava a susținut și în acest an logistic și organizatoric campania de curățenie care a avut loc sâmbătă, 17 septembrie, de Ziua Națională de Curățenie. La campania inițiată de ”Let’s Do It, Romania!”, din partea municipalității au participat viceprimarul Lucian Harșovschi și consilierul local Ovidiu Paul Hrițcu.

„În fiecare an ne alăturăm celor de la <Let’s Do It, Romania!> în acțiunile de ecologizare organizate, cu speranța că, implicându-ne, vom fi mai conștienți de impactul acțiunilor noastre asupra mediului. Sute de voluntari au luat parte la această mișcare socială. Felicitări și mulțumesc tuturor celor implicați, Suceava are nevoie de astfel de oameni responsabili!

Cu toții ne dorim un oraș mai curat, o țară mai curată și un mediu mai sănătos. Curățenia orașului este o responsabilitate comună, administrație-cetățeni, iar odată făcută, aceasta trebuie menținută! Let’s Do It, Suceava! Împreună pentru un oraș mai curat!”, a spus Lucian Harșovschi.

Sutele de tineri care s-au adunat pe esplanada centrală a municipiului au făcut curat în Parcul Șipote, cel mai mare spațiu verde, de aproape 50 de hectare, aflat chiar în „inima” orașului, zecile de saci cu deșeuri aruncate de alții fiind preluate de mașinile companiilor de salubrizare și duse la reciclare și apoi la groapa de gunoi de la Moara.