Luni, 12 Septembrie 2022 (13:15:21)

Două investiții noi au fost inaugurate în comuna Horodnic de Sus în prezența primarului Valentin Luță şi a numeroși localnici, alături de care au fost prezenți alți primari din zonă și conducerea județului. Este vorba despre noua sală de sport de la Școala Gimnazială Nr. 2, construită printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții, valoarea investiției fiind de 1,5 milioane de lei, dar și de o nouă grădiniță cu program prelungit, prima din comună, construită cu fonduri europene printr-un proiect de 2,3 milioane de lei.

La inaugurarea celor două investiții, alături de primarul Valentin Luță au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, subsecretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene Doina Iacoban, fostul deputat Dumitru Mihalescul, președintele Judecătoriei din Rădăuți, Gheorghe Ciobîcă, precum și primarii din Rădăuți, Bogdan Loghin, Marginea, Gheorghe Lazăr, Horodnic de Jos, Ionel Andrișan, și Burla, Viorel Pintiliuc.

Valentin Luță: „La Horodnic de Sus nu va fi niciodată vorba despre primar, despre administrație, ci despre oameni, pentru că oamenii generează bunăstarea”

Festivitățile au început cu sfințirea sălii de sport de la Școala Gimnazială Nr. 2, slujba fiind oficiată de un sobor de preoți din comună. După sfințire, primarul Valentin Luță a spus că atât sala de sport, cât și noua grădiniță completează lucrurile bune care s-au întâmplat în această comună în ultimii șase ani. Luță a arătat că cele două investiții ar fi trebuit inaugurate în primăvară, însă în urma izbucnirii războiului din Ucraina, în sala de sport și în grădiniță au fost găzduiți circa 300 de refugiați din această țară. Valentin Luță a remarcat faptul că un sprijin important în obținerea finanțării pentru proiectul de la sala de sport, dar și de la alte investiții din comună l-a avut fostul deputat Dumitru Mihalescul. Ulterior, după slujba de sfințire de la grădinița cu program prelungit, Valentin Luță a ținut să precizeze că noua unitate de învățământ preșcolar este destinată pentru 45 de copii, aceștia beneficiind de cele mai bune condiții în noua locație. „Avem marea bucurie de a fi împreună pentru a admira aceste două investiții atât de folositoare pentru educația din Horodnic de Sus. Acum șase ani, în 2016 când am preluat mandatul, am spus că prioritatea zero a noastră va fi educația. Și eu spun că prin ajutorul bunului Dumnezeu ne-am ținut de cuvânt. Avem cele mai frumoase școli din zonă, avem terenuri de sport, acum avem o sală de sport, o grădiniță cu program prelungit și vom continua. Astăzi la Horodnic de Sus nu este și nu va fi niciodată vorba despre primar, despre administrație sau despre partide. Este vorba despre noi, despre oameni. Pentru că oamenii generează bunăstarea și pe acei lideri care pot să aducă bunăstare”, a precizat primarul din Horodnic de Sus.

El a mai spus că primăria a depus și un proiect pentru reabilitarea primei școli din comună, construită în 1888, pe timpul Imperiului Austro-Ungar, și a făcut un apel la autoritățile județene să sprijine finanțarea acestuia. De altfel, Valentin Luță a ținut să-i mulțumească președintelui CJ Suceava pentru sprijinul primit în realizarea proiectelor pentru dezvoltarea comunei, dar și primarilor care au fost prezenți la sfințirea celor două obiective. „Suntem cu toții împreună pentru a arăta că zona Rădăuților este mai unită ca oricând. Și din unitate vom genera de aici, din Bucovina, schimbarea țării. Și domnule președinte Flutur, vă rog să transmiteți către centru, unde știu că aveți influență, că Bucovina este un exemplu pentru România, prin noi prin toți, pentru că omul sfințește locul și dacă își vor apleca sufletul către oameni vor fi cu toții mult, mult mai aproape de noi”, a spus Luță.

Flutur: Horodnic de Sus a devenit o comună bucovineană model, iar Valentin Luță este un model de primar

În cuvântul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, l-a felicit pe primarul Valentin Luță pentru ceea ce a făcut în această comună în ultimii șase ani. „Pentru mine, Valentin Luță este o surpriză plăcută, un model de primar și de administrație publică locală”, a spus Flutur. Pe de altă parte, el a remarcat faptul că Valentin Luță este un exemplu și prin faptul că încă de când „a plecat la drum ca primar” a avut o relație foarte bună cu Biserica. „Unul dintre secrete pentru a învinge este ca instituțiile de bază să fie alături de tine. Și iată că văd aici biserica, dar domnul primar are o relație strânsă și cu celelalte instituții. Acesta este unul dintre secrete, oameni buni, iar Horodnic de Sus a devenit o comună model bucovineană”, a mai declarat președintele CJ Suceava. Flutur l-a asigurat pe primarul Valentin Luță că va continua la București, atât pentru el, cât și pentru ceilalți primari din județ, să susțină și să sprijine proiectele de dezvoltare pentru comunitățile locale.

Tot în cadrul festivităților de la Horodnic de Sus, invitat să ia cuvântul, fostul deputat Dumitru Mihalescul, actual consul onorific al Coreei de Sud în România, a declarat că îl bucură să fie prezent la un astfel de eveniment în care în primul rând vorbesc faptele bune făcute pentru comunitate. Dumitru Mihalescul a subliniat că acest lucru se poate întâmpla atât timp cât există unitate. Astfel, el a remarcat buna colaborare între primari și președintele CJ Suceava pentru dezvoltarea localităților.