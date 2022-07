Miercuri, 27 Iulie 2022 (13:45:40)

În ajunul sărbătorii Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, marți seară, un sobor format din opt preoți a săvârșit parastasul pentru Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, la mormântul de lângă paraclisul mănăstirii, loc ales chiar de către sfinţia sa. Înainte de parastas, soborul de preoți a săvârșit în biserica monumentslujba de priveghere la Sărbătoarea Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, 27 iulie.



La slujba de pomenire oficiată de soborul de preoţi format din pr. Mircea Nuțu, pr. Gheorghe Hostiuc, Pr. Aurel Goraş, pr. Vasile Irimia, pr. Vasile Baltag, pr. Constantin Ciupu, pr. Dumitru Moroșan şi protosinghelul Grichentie Stănuc au participat și stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, stavrofora scriitoare Elena Simionovici, împreună cu obștea de maici a Mănăstirii Voroneț, dar și câțiva apropiați ai mănăstirii (inspector Enachi Drob, inspector Liviu Gâza, prof. Carmen Cornelia Balan, scriitoarea și jurnalista Doina Cernica, ec. Laura Nemţoi, doamne preotese etc.), cu toții aducând înaintea lui Dumnezeu cereri pentru ca El să îi ierte păcatele Măicuței Starețe Irina și astfel sufletul ei să aibă parte de mântuire. Măicuțele Voronețului au împărțit tuturor participanților la parastas lumânări de care erau legate ștergare tradiționale țesute cu fir alb și negru, colăcei, de sufletul stavroforei Irina Pântescu, întâia Stareță a Mănăstirii Voroneț.



· „Veșnică pomenire”



A fost un moment încărcat de emoție, de aduceri aminte, participanții adunându-se în jurul mormântului plin cu flori multicolore, din care ieșeau în evidență trandafirii galbeni, pentru a cânta împreună „Veșnică pomenire”, pentru a se ruga lui Dumnezeu să-și aducă pururea aminte de stavrofora Irina Pântescu (1932-2022).



Fiecare dintre cei prezenți, preoți, călugări și călugărițe, mireni, deopotrivă, își doresc să păstreze neîntreruptă legătura spirituală cu întâia Stareță a Mănăstirii Voroneț, s-o pomenească neîncetat în rugăciunile lor și să nu uite învățăturile pe care le-au primit de la ea. Avem speranța că acolo Sus, Măicuța Stareță Irina se roagă pentru noi, toți.





· „Nunta Măicuței cu Hristos”





Am aflat de la stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, că sărbătoarea Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimona fost „nunta Măicuței cu Hristos”: „Anul acesta se împlinesc 69 de ani de când Măicuța Irina a răspuns chemării cerești de a-și dărui Lui viața, total. Ne povestea că odată, când începea să citească la Canoane, la Sfânta Mare muceniță Irina (la 5 mai), a știut cu inima, când a rostit prima data stihul: <Sfântă Mare Muceniță Irina roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”>, că acest nume va voi să și-l ia la călugărie. Și de Sf. Pantelimon, pe care-l iubea mult, s-a împlinit gândul său. Tot de Sfântul Pantelimon, în aceasta zi, Măicuța a primit părticică de Sfinte Moaște de laSfânta Erentrudis, întemeietoarea celei mai vechi mănăstiri din Austria, Nonnberg, din Saltzburg. Pentru că Măicuța avea obiceiul ca din bucuriile sale să împartă și celor din jur, aduc aici în reamintire povestea pe care Măicuța a creat-o pentru ca sărbătoarea Nunții sale cu Hristos să devină și sărbătoarea mea, câte zile voi mai avea la Voroneț. Când i-am spus că mă predau și nu mai refuz instalarea ca stareță, și-a exprimat dorința ca tot la această zi să-l invităm pe Înaltpreasfinţitul Pimen, pentru a săvârși această revărsare de Har peste mine. Astfel că, deși semnam statul de plată din 1 octombrie 2017 (la Acoperământul Maicii Domnului), în 26 iulie 2019, la privegherea Sfântului Pantelimon, eu am primit revărsarea de Har de la Înaltul Pimen și revărsarea de Iubire a Măicuței, care m-a copleșit cu dragostea Sa, făcând posibilă unirea noastră până dincolo de granița dintre lumi”.





· Aduceri aminte





Am întrebat-o și eu, cu câțiva ani în urmă, pe întâia stareță a Voronețului, ce înseamnă ziua Sf. Pantelimon pentru domnia sa: „Această zi ar trebui să însemne moartea și trecerea la viață, pentru că asta înseamnă călugăria: mort pentru lume și viu doar pentru Hristos”. A ales această zi pentru că i-a fost drag Sfântul Pantelimon, „pentru că înainte de a mă face călugăriță am citit acatistul Sfântului, și mi-a fost tare drag acest sfânt, și am ales să-mi fie ocrotitor vieții mele de călugărie”. Iar pentru stavrofora dr. Gabriela Platon, faptul că a fost instalată stareță de sărbătoarea Sf. Pantelimon este copleșitor căci, prin tradiție, de Sf. Pantelimon, la Voroneț, era serbată Măicuța Stareță Irina, „amintirea nunții sale cu Hristos”. „Faptul că, în fiecare an, de Sf. Pantelimon, nu îmi voi aminti de o zi specială doar pentru mine, ci, în primul rând, de ziua specială a Măicuței, este cea mai bună dovadă de dragoste părintească pe care Măicuța noastră a putut-o arăta, făcând ca sărbătoarea sfinţiei Sale să devină și sărbătoarea mea, pentru câte zile voi mai avea”,ne-a spus stareța Gabriela Platon. Soborul de preoți invitat pe 26 iulie 2022 la Mănăstirea Voroneț i-a cântat „La mulți ani!” stavroforei dr. Gabriela Platon, urându-i mulți ani de stăreție la Voroneț.