Marţi, 12 Iulie 2022 (14:27:56)

Recensământul populației și locuințelor a ajuns în ultima săptămână. Etapa de interviuri față în față se va desfășura până în data de 17 iulie a.c., cu ajutorul tabletelor, chestionarul fiind identic cu cel din etapa de autorecenzare.

Cetățenii municipiului Suceava care nu a primit vizita recenzorului se pot recenza la sediul Direcției Județene de Statistică Suceava, situat în str. Mihai Viteazul nr. 25, parter.

Prefectura Suceava a informat, marți, printr-un comunicat de presă, că până la data de 9 iulie a.c., în județul Suceava s-au recenzat 558.835 de persoane, reprezentând 90,7% populație recenzată și autorecenzată din totalul populației rezidente, estimată la 1 decembrie 2022 la 616.434 persoane.

În ce privește unitățile administrativ-teritoriale ale județului Suceava, singura localitate cu procent de recenzare a populației mai mic de 70% este Sucevița, cu 68,03%. Alte 9 unități administrativ-teritoriale (UAT) au recenzarea sub 80% - Cârlibaba, Dărmănești, Gura Humorului, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Rădăuți, Șcheia, Suceava, Vatra Dornei, 25 UAT au sub 90%, 38 UAT sub 100%, în timp ce 41 de UAT au terminat recenzarea populației.

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, face apel la populația județului Suceava de a răspunde la recensământ, prin facilitarea accesului recenzorilor în clădiri „și tratarea acestora cu decență”.

Recenzorii sunt uşor de identificat în baza unei legitimaţii emise de Comisia Centrală pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor prin unitatea administrativ-teritorială corespunzătoare.

Recenzarea prin interviu faţă-în-faţă este ultima etapă a colectării datelor de la populaţie pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (RPL2021) şi este obligatorie. Persoanele care vor refuza recenzarea riscă o amendă cuprinsă între 1.000 şi 3.000 de lei, iar pentru cei care împiedică accesul în ansambluri rezidenţiale sunt prevăzute amenzi între 1.500 şi 5.000 de lei.