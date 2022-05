Vineri, 27 Mai 2022 (11:47:47)

Momente emoționante la Gala Absolvenților organizată de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, joi, 26 mai, la salonul Grandiflora. La împlinirea a 150 de ani de existență ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Gala Absolvenților a căpătat conotații speciale. Evenimentul a reunit promoția 2018-2022, profesori și părinți, din dorința de a sărbători, în spiritul și etosul Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi”, „tradiția, educația și excelența”.

Cele șapte clase de absolvenți și-au construit destinul de liceeni sub îndrumarea diriginților: clasa a XII-a A: Cloșcă Valentina, clasa a XII-a B: Roșca Vasile, clasa a XII-a C: Liteanu Cornelia, clasa a XII-a D: Melinte Adriana, clasa a XII-a E: Leon-Postolache Miriam, clasa a XII-a F: Pogorevici Gabriela, clasa a XII-a G: Hrihor Rodica.

Unul dintre momentele emoționante ale Galei a fost cel în care academicianul Ioan-Aurel Pop, președinte al Academiei Române, le-a adresat absolvenților câteva cuvinte în care a surprins nevoia de ideal, de bunătate, de etică, de caracter, calități pe care absolvenții Colegiului și le-au dezvoltat, cu siguranță, de-a lungul celor patru ani de liceu.

Mihaela Coroamă s-a adresat absolvenților, în numele părinților, felicitându-i pentru puterea de a fi învingători, indiferent de condițiile care, poate, uneori, nu le-au fost prietene. În numele diriginților, doamna prof. Miriam Leon-Postolache a rostit cuvinte pline de emoție, în care înțelepciunea, empatia, răbdarea, credința și curajul absolvenților au fost puse în valoare, semn că parcursul acestora în cadrul Colegiului a lăsat urme de neșters.

· Șeful de promoție, Cosmin Țugui, elevul de 10

Șeful de promoție, Cosmin Țugui, s-a adresat auditoriului, impresionând prin erudiție, persuasiune, patriotism, calități pe care le-a demonstrat mereu, de-a lungul celor patru ani de liceu, transmițînd apoi Cheia Succesului elevei Bărbuță Theodora Elena, din clasa a XI-a C.

„Felicitări, Cosmin, pentru rezultatele deosebite obținute în acest an școlar, concretizate în obținerea Premiului I, cu media anuală generală 10 și diploma de onoare <I.G. Sbiera>, la sfârșitul clasei a XII-a, și a titlului de Șef de promoție cu diploma de onoare <Eudoxiu Hurmuzachi>, cu media generală 10 (zece) la sfârșitul ciclului liceal! Îți uram mult succes n continuare, la examenul de bacalaureat, la admiterea la facultate, și îți dorim să ții ștacheta rezultatelor și performantelor personale la același nivel ridicat pe tot parcursul vieții! Te rugăm să transmiți felicitări și mult succes și tuturor colegilor tăi, absolvenții clasei a XII-a E, promoția 2022! Cu considerație și mulțumire, pentru că reprezinți cu onoare CN <Eudoxiu Hurmuzachi>, din partea întregului colectiv de cadre didactice, reprezentat de diriginte și consilier educativ - prof. Miriam Leon, director adjunct - prof. Luminița Lazarescu, director - prof. Adrian Puiu.”, este mesajul personalizat pe care l-a primit șeful de promoție Cosmin Țugui. Este al cincilea an consecutiv în care conducerea Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” felicită individual și personalizat fiecare elev premiant, și sunt în jur de 200 de elevi premianți în fiecare an. După cum ne-a spus directorul Colegiului, prof. Adrian Puiu, anul acesta a trimis mesaje de felicitare personalizata către 50 de premianți din clasele a XII-a.

· Premiere

În cadrul Galei, reprezentanții celor șapte clase de absolvenți au rostit, împreună, un discurs de mulțumire adresat profesorilor și părinților, într-un gest simbolc al legăturii care s-a creat, pentru totdeauna, între absolvenții generației 150: Coșman Iulian (XII A), Nuțu Ana Maria (XIIB), Solcan Elena (XIIC), Repciuc Daniela (XII D), Juravle Melisa (XIIE), Puha Andreea (XIIF), Sofroni Luiza (XIIG).

Premierea absolvenților a fost un alt moment emoționat: ultimele diplome de liceu, însoțite de emoția bucuriei de a-și vedea rezultatul muncii. Au fost distinși 50 din cei 222 de absolvenți: 11 premii I, 16 premii II și 23 de premii III. Premiul I a fost acordat elevilor: clasa a XII-a A: Coșman Iulian – 9,96 și Juravle Monica Nicoleta – 9,93, clasa a XII-a B: Mitric David – 9,60 și Florean Sara – 9,60, clasa a XII-a C: Fodor Vasile Bogdan – 10, clasa a XII-a D: Repciuc Daniela – 9,68 și Berenghean Daniel-Dumitru – 9,65, clasa a XII-a E: Țugui Cosmin – 10, clasa a XII-a F: Puha Andreea – 9,68, clasa a XII-a G: Sofroni Luiza-Maria – 9,94, Șecman Raluca Lavinia – 9,91 și Luța Andreea-Gabriela – 9,89.

„Gala Absolvenților 2022 reprezintă punctul culminant a patru ani de liceu, încărcați de emoție, bucurie, reușite, adesea mici eșecuri, toate contribuind la conturarea unor personalități puternice, care, cu siguranță, își vor croi un drum în viață, demn de calitatea de absolvent al Colegiului Național <Eudoxiu Hurmuzachi> Rădăuți”, a completat directorul Adrian Puiu.