Anormal

Ancheta privind băiatul în vârstă de 6 săptămâni intrat în stop cardio-respirator în timpul slujbei de botez de la Biserica „Sf. Constantin și Elena”, din cartierul Zamca al municipiului Suceava, bate pasul pe loc deja de un an de zile, de când procurorul de caz a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate la Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici” din Capitală.

Procurorul de caz a dispus efectuarea acestei expertize la mijlocul lunii mai a anului trecut. A trecut așadar mai mult de un an de atunci. Se poate înțelege că IML București are multe astfel de expertize în lucru, adunate de prin țară, volumul de muncă este mare, însă deja acest termen de mai bine de un an este problematic și anormal.

Expertiza tehnică de specialitate are de răspuns și la întrebările cheie ale anchetei, după cum vom detalia în acest material.

S-a ajuns la IML București după ce raportul efectuat de Serviciul de Medicină Legală (SML) Suceava a fost contestat vehement de părinții copilului decedat și nu numai de ei. Practic, în raportul de la Suceava nu se face nici o referire la botez, de parcă acesta nici nu ar fi existat.

Raportul de la Suceava evită evident chestiunile delicate și încearcă să inducă ideea unui deces care era iminent

Reamintim, pe scurt, tragedia care s-a petrecut la finele lunii ianuarie a anului trecut, la Biserica „Sf. Constantin și Elena” din cartierul Zamca.

Slujba de botez a fost oficiată de preotul Alexandru Mazarache, care are calitatea de suspect în cadrul dosarului penal.

”L-am dus la biserică pentru încreștinare, ce pot să vă spun e că băiatul plângea, dar preotul l-a scufundat de trei ori în apă, iar el a inhalat apă. Părintele l-a scos, l-a șters, de la doctori am aflat că a inhalat 110 ml apă. Dacă vezi copilul cu gura căscată și că plânge nu îl scufunzi de tot în apă nu?" s-a arătat revoltat tatăl.

De altfel, la dosar sunt și imaginile video în care se vede cum micuțul scos din apă începe să se sufoce.

Decesul copilului a survenit după aproximativ 12 ore de la botez, la Spitalul Județean Suceava, însă micuțul a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după ce a fost scos din apă.

Întrebarea justă care se pune este dacă cineva poate trage concluzia că imersia de apă nu are legătură cu decesul. E drept, medicii specialiști vorbesc de o afectare gravă a plămânului bebelușului, pe fondul unei afecțiuni pulmonare, însă părinții spun că este imposibil ca cineva echidistant și corect să spună că decesul nu are legătură cu ce s-a întâmplat la botez.

De altfel, în raportul de la Suceava nu se face referire deloc la ce s-a întâmplat la botez. Acest raport pare a fi fost făcut doar pentru că trebuia făcut, însă medicii care l-au semnat au evitat să-și asume vreo răspundere.

În raportul de la SML Suceava se trage concluzia că moartea s-ar fi datorat insuficienței cardio-respiratorii acute consecutivă sindromului de detresă respiratorie acută instalat pe fondul pneumoniei interstițiale, complicată în evoluție cu bronhopneumonie severă la un nou-născut prematur și nevaccinat. Concluzia este că afecțiunile pe care le prezenta copilul (pneumonie interstițială, cel mai probabil de etiologie virală, complicată în evoluție cu bronhopneumonie formă severă), prin gravitatea lor, au fost sigur și direct letale.

Raportul de la București va fi după toate probabilitățile decisiv în anchetă

Una dintre nemulțumirile părinților este că nu se face nici o referire în concluziile medico-legale de la Suceava cu privire la ce s-a întâmplat la botez, la intrarea copilului în stop cardio-respirator imediat ce a fost scos din apă. Asta deși în același raport de expertiză sunt consemnate și constatările inițiale ale medicilor urgentiști și de pe ambulanță care au constatat înecul prin imersie de apă, lichidul găsit în plămâni etc.

De altfel, tocmai aceste lămuriri privind legătura de cauzalitate sunt așteptate de polițiști și de procurorul de caz.

Printre altele, raportul de expertiză tehnică de specialitate de la IML București trebuie să răspundă la întrebarea cheie legată de legătura de cauzalitate dintre botez și deces (dacă aceasta există), fapt cerut expres de procurorul de caz.

Avocatul familiei copilului decedat a solicitat în scris ca medicii legiști să țină cont și de tot probatoriul din dosar și nu să se raporteze numai la probele recoltate la autopsie. Mai concret, celelalte probe sunt legate de imaginile în care se vede cum copilul își schimă scâncetul după ce este scos din apă, dar mai ales de declarațiile de la dosar ale medicilor urgentiști privind cum au găsit bebelușul, imersia de apă etc.

Dosar de ucidere din culpă

Dosarul penal în care se anchetează moartea bebelușului este deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, efectuându-se cercetări pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Unul dintre documentele de bază într-o concluzie a procurorului va fi chiar acest raport medico-legal, în forma sa finală. Așadar, aceste concluzii medico-legale sunt practic cruciale în anchetă.

Preotul Alexandru Mazarache, între timp revenit la slujbe, se bucură de prezumția de nevinovăție, până când se va da o soluție finală în acest caz.