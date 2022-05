Vineri, 27 Mai 2022 (14:06:43)

Atractivitatea economică a municipiului și a zonei metropolitane Suceava a fost prezentată de primarul Ion Lungu în cadrul unui eveniment organizat de CCI Francaise în România și Alianța Franceză Suceava - "Maratonul de business".

Întâlnirea, care a avut la USV, a fost un dialog deschis cu reprezentanții autorităților locale - Prefectura, Consiliul Județean, ai mediului de afaceri, ai managerilor marilor companii franceze - Orange, Lagardere, Group Rossman Ambro și românești - Campus Medical Bucovina, Cyber Security Expert etc.

„Discuțiile s-au axat pe corelarea bugetului de dezvoltare a municipiului, pe strategiile și proiectele în curs de realizare, a facilităților pentru investiții noi. Am prezentat cele mai importante proiecte ale municipalității - Transportul Public Electric, Aplicat - proiect pe digitalizare, "100 de orașe Inteligente și neutre din punct de vedere climatic ", proiect în care am invitat Universitatea să fie partener. De asemenea, am lansat mediului de afaceri invitația de a participa la implementarea unor proiecte aflate pe agenda municipalității: Parc Fotovoltaic, Transport Public Ecologic Metropolitan în parteneriat public-privat”, a spus primarul Ion Lungu.

Edilul sucevean consideră că "Maratonul de business" este o modalitate de a identifica noi oportunități atât pentru autoritățile publice, cât și pentru companii, în dezvoltarea proiectelor publice în domeniile educației, sănătății, infrastructură etc.