Miercuri, 30 Martie 2022 (15:44:05)

Doi profesori suceveni se află printre cei 10 câștigători ai concursului #Digitaliada, ediția a VI-a, competiție în care profesorii și elevii au avut ocazia să înscrie resurse educaționale digitale. Câștigătorii au fost anunțați recent de Fundația Orange.

La categoria „Conținut Video” pentru învățământul gimnazial, Florin Viu, profesor metodist la Casa Corpului Didactic „George Tofan” din municipiul Suceava și profesor de biologie și chimie la Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” din Baia, a fost desemnat marele câștigător cu proiectul „Laborator Virtual”. Proiectul reunește o serie de videoclipuri în care sunt prezentate mai multe experimente virtuale de chimie pentru clasa a VIII-a.

La categoria „Proiectare Didactică” pentru învățământul primar, premiul a ajuns la Mihaela Gogu, profesor de educație civică la Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” din Baia, care a câștigat cu proiectul „Munții Carpați”. Materialul complex prezintă un model de proiectare didactică a unei lecții de geografie, constituită din predarea cunoștințelor despre Munții Carpați.

Cele mai bune proiecte au fost premiate cu echipamente electronice și IT. Ca în fiecare an, competiția a inclus patru mari categorii: Aplicații, Conținut video, Proiectare didactică și Alte materiale educaționale. Pentru fiecare dintre ele a fost premiat câte un material dedicat învățământului primar și unul învățământului gimnazial. Juriul a mai acordat un premiu și pentru cel mai bun material creat de un elev (la Categoria 14-17 ani), precum și Premiul de Popularitate – desemnat de un juriu special, format din elevi. „În ediția aceasta au fost peste 300 de proiecte înscrise, toate extrem de valoroase și interesante. Am avut foarte multe proiecte bine prezentate și structurate la materii precum istorie, matematică și chimie și m-am bucurat să observ că profesorii au înscris și materiale digitale dedicate pentru sport, muzică și arte creative. Asta demonstrează, încă o dată, că mediul digital poate fi un suport extrem de util în oricare domeniu”, a declarat Ioana Rusu, jurat concurs și director Simplon România.

Proiectele câștigătoare sunt disponibile în secțiunea Materiale Premiate. Toate materialele înscrise pe www.digitaliada.ro sunt gratuite și pot fi folosite de toți profesorii, elevii și părinții în căutare de resurse educaționale digitale.